Wien (OTS) -

Ob Menschen gesund aufwachsen, leben und älter werden können, hängt wesentlich von ihren Lebens- und Arbeitsbedingungen ab. Diesen Ansatz hat die Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation (WHO) international etabliert und damit ein neues Kapitel in der Gesundheitsförderung aufgeschlagen: Soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Voraussetzungen von Gesundheit rückten stärker in den Fokus. Am 21. November jährt sich ihre Verabschiedung zum 40. Mal. Ihre zentrale Botschaft bleibt richtungsweisend: Gesundheitsförderung ist eine gemeinsame Aufgabe von Politik und Gesellschaft.

„Gesundheit beginnt lange vor der Krankheit. Sie beginnt im Kindergarten, in der Schule, am Arbeitsplatz und in der Gemeinde. Wenn wir dort ansetzen, schaffen wir bessere Voraussetzungen dafür, dass Menschen möglichst lange gesund bleiben“, betont Gesundheitsministerin Korinna Schumann.

Die Soziologin und Politikwissenschaftlerin Ilona Kickbusch, die maßgeblich an der Entstehung der Charta beteiligt war, erinnert sich: „Ottawa war ein Schlüsselmoment für ein völlig neues Verständnis von Gesundheitspolitik. Der Blick wurde erstmals darauf gerichtet, was die Gesellschaft insgesamt dafür tun kann, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu erhalten und zu fördern.“

Die drei prägenden Strategien der Ottawa-Charta sind:

Anwaltschaft: Sich dafür einsetzen, dass Politik und Gesellschaft die Gesundheit aller Menschen fördern.

Befähigen: Menschen das Wissen und die Mittel geben, selbstbestimmt gesund zu leben.

Vermitteln: Alle wichtigen Gruppen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für gemeinsame Gesundheitsziele an einen Tisch bringen.

Gesunde Bedingungen in Betrieben, Schulen und Gemeinden schaffen

Vierzig Jahre nach ihrer Verabschiedung ist die Ottawa-Charta aktueller denn je. Die Herausforderungen haben sich verändert, ihre Grundprinzipien bleiben jedoch richtungsweisend. Klimawandel, Digitalisierung, militärische Auseinandersetzungen und demografische Entwicklungen prägen unsere Zeit. Umso wichtiger ist ein Gesundheitsverständnis, das über das Gesundheitssystem hinausgeht und alle Politik- und Lebensbereiche einbezieht.

Das zeigt sich etwa beim Umgang mit sozialen Medien: Idealisierte Bilder und digitale Vergleiche können gerade Kinder und Jugendliche unter Druck setzen. Gesundheitsförderung stärkt einen kritischen und selbstbestimmten Umgang damit. Auch bei Bewegung und Ernährung entscheidet das Umfeld mit. Gut erreichbare Bewegungsangebote, sichere Wege zum Gehen und Radfahren erleichtern einen gesundheitsfördernden Alltag. In Betrieben geht es darum, gemeinsam mit Beschäftigten Arbeitsbedingungen und Abläufe zu verbessern. Gesundheitsförderung verbindet damit persönliche Handlungsmöglichkeiten mit Veränderungen in Schulen, Unternehmen und Gemeinden.

Soziale Beziehungen und zugängliche Unterstützung sind weitere wichtige Ansatzpunkte. Gesundheitsförderung schafft Möglichkeiten für Begegnung und Teilhabe und stärkt Menschen in belastenden Lebenssituationen. Dazu gehört auch, medizinische und soziale Unterstützung besser miteinander zu verbinden.

Ottawa-Charta in Österreich weiterentwickeln

Mit dem Gesundheitsförderungsgesetz von 1998 hat Österreich die Gesundheitsförderung gesetzlich verankert und auch international Maßstäbe für die Umsetzung der Ottawa-Charta gesetzt. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ). Er fördert Projekte und stärkt Wissen, Kompetenzen und Vernetzung in der Gesundheitsförderung. Wichtige Orientierung geben die Gesundheitsziele Österreich und die Gesundheitsförderungsstrategie.

Klaus Ropin, Leiter des FGÖ am nationalen Public-Health-Institut Gesundheit Österreich: „Die Charta ist für uns ein Kompass, der uns nach wie vor laufend dabei unterstützt, Gesundheitsförderung weiterzuentwickeln und die Gesundheit der Menschen in Österreich nachhaltig zu fördern. Wir fördern Projekte, die Arbeitsbedingungen verbessern, gesundes Aufwachsen unterstützen und soziale Beziehungen stärken. So wird aus dem Anspruch der Ottawa-Charta konkrete Gesundheitsförderung im Alltag,“ sagt Klaus Ropin. Zentrale Eckpfeiler dafür sind die „Gesundheitsziele Österreich“ und die „Gesundheitsförderungsstrategie“.

„Mein Ziel ist, dass alle Menschen in Österreich die Chance auf ein gesundes Leben haben. Dafür müssen wir gemeinsam Verantwortung übernehmen – in der Politik, im Gesundheitswesen und in unserer Gesellschaft,“ so Gesundheitsministerin Korinna Schumann abschließend.

Wortlaut der Ottawa Charta (autorisierte deutsche Übersetzung)