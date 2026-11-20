Wien (OTS) -

Fast jedes dritte Volksschulkind in Österreich ist übergewichtig oder adipös, wie die COSI-Erhebung 2022/23 zeigt. Trotzdem dürfen Lebensmittelkonzerne weiterhin ungehindert Werbung für Süßigkeiten, ungesunde Snacks und Softdrinks an Kinder ausspielen – im Fernsehen ebenso wie online. Zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November fordert die Konsument:innenschutzorganisation foodwatch deshalb ein EU-weites gesetzliches Verbot von Junkfood-Werbung an Kinder. Anlass sind drei anstehende EU-Gesetzesvorhaben zum digitalen Kinderschutz, mit denen die Europäische Kommission mehr als 20 Jahre unerfüllter Versprechen endlich einlösen könnte.

Derzeit gibt es kein EU-Gesetz, das Kinder vor Junkfood-Werbung schützt. Tatsächlich hat Brüssel bereits vor 20 Jahren versprochen, verbindliche Regeln für die Vermarktung ungesunder Lebensmittel festzulegen. Bis heute sind Maßnahmen jedoch immer wieder verschoben worden, wie eine von foodwatch in Auftrag gegebene Analyse zeigt. Mit dem KIDS ACT zum Online-Kinderschutz, dem Digital Fairness Act (DFA) und der anstehenden Überarbeitung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMSD) bieten sich nun neue Gelegenheiten, diese Versprechen einzulösen. foodwatch fordert, dass die EU dabei folgende Regeln gesetzlich verankert:

Klare Definitionen: „Ungesund“ wird auf Grundlage des Nährwertprofil-Modells der WHO bestimmt, als „Kinder“ gelten alle Minderjährigen unter 18 Jahren.

„Ungesund“ wird auf Grundlage des Nährwertprofil-Modells der WHO bestimmt, als „Kinder“ gelten alle Minderjährigen unter 18 Jahren. Vollständiges Online-Verbot: Die Vermarktung ungesunder Lebensmittel im Internet ist untersagt.

Die Vermarktung ungesunder Lebensmittel im Internet ist untersagt. Sendezeitbeschränkung: Im Fernsehen und auf Streamingplattformen gilt ein Verbot von Junkfood-Werbung von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends, also zu den Zeiten, in denen Kinder am meisten fernsehen.

Warum die EU handeln muss

Wie klein der Spielraum für nationale Lösungen beim Kinderschutz im Netz ist, zeigt das geplante Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige: Die EU-Kommission hat den Entwurf Ende Oktober bis Sommer 2027 auf Eis gelegt, weil sie eine einheitliche europäische Lösung anstrebt. Auch bei Werbung stoßen nationale Vorgaben an Grenzen: Bei Fernsehen, Streaming und Videoplattformen können diese nur bei Anbietern mit Sitz in Österreich greifen. Viele Programme, die Kinder hier sehen, kommen aber aus Deutschland, und Inhalte auf TikTok oder YouTube machen an keiner Grenze Halt.

„Die Bundesregierung verlangt lautstark, dass Brüssel beim Kinderschutz im Netz liefert. Dann muss sie sich in Brüssel auch für ein Verbot von Junkfood-Werbung an Kinder einsetzen. Kinderschutz im Netz darf nicht beim Social-Media-Zugang aufhören“, sagt Miriam Maurer von foodwatch Österreich.

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