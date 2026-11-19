Wien (OTS) -

Die von Staatssekretär Alexander Pröll heute anlässlich seiner KI-Grundsatzrede vorgestellte Österreichische Agenda für Künstliche Intelligenz enthält wesentliche Handlungsfelder für den Standort. „Damit werden wichtige Impulse gesetzt, um die Entwicklung und Anwendung von KI in Österreich nachhaltig zu stärken. Entscheidend wird nun sein, die KI-Strategie als Chancenstrategie konsequent voranzutreiben“, betont IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Industrial AI als strategische Priorität

Im globalen Technologiewettbewerb ist Künstliche Intelligenz für die Industrie ein entscheidender Faktor. „Ein großer Hebel von KI liegt in der Industrie. Wir müssen KI in mehr Produktivität, neue Geschäftsmodelle und zusätzliche Wertschöpfung übersetzen, und zwar direkt in den Produktions- und Geschäftsprozessen unserer Unternehmen. Industrial AI und Physical AI müssen daher, wie von Staatssekretär Pröll angesprochen, als strategische Prioritäten verfolgt werden, denn mit seinen industriellen Stärkefeldern hat Österreich genau hier eine echte Standortchance“, so Neumayer.

Innovationskette stärken und KI-Talente forcieren

KI muss als Wachstumschance genutzt und entlang der gesamten Innovationskette gestärkt werden, von der Forschung über die Erprobung bis zur Markteinführung und Skalierung. Dafür gilt es, das KI-Ökosystem am Standort auszubauen und bestehende Förderinstrumente und Initiativen auf nationaler wie europäischer Ebene, etwa die AI Factory Austria, konsequent zu nutzen und für alle Unternehmen möglichst niederschwellig zugänglich zu gestalten. Dazu gehört auch die Etablierung von KI-Reallaboren, in denen KI-Lösungen unter realen Bedingungen erprobt und damit rascher auf den Markt gebracht werden können.

Ein wesentlicher Baustein sind auch Talente und Kompetenzen. „Talente sind das Um und Auf, um neue Technologien zu entwickeln und anzuwenden, doch gerade im KI-Bereich sind wir mit einem erheblichen Fachkräftemangel konfrontiert. Es muss uns gelingen, KI-Kompetenzen auf allen Bildungsstufen zu verankern sowie Talente am Standort auszubilden und zu halten. Zudem gilt es, Re- und Upskilling-Angebote breit auszubauen, Frauen in technischen Berufen und im MINT-Bereich stärker zu fördern und internationale Fachkräfte gezielter anzusprechen“, so Neumayer.

Verlässlichen Rahmen für KI-Innovationen und Anwendung schaffen

Es ist richtig, den Menschen in den Mittelpunkt des technologischen Fortschritts zu stellen und in besonders sensiblen Bereichen die menschliche Letztverantwortung sicherzustellen. Wichtig ist darauf zu achten, dass ein ausgewogener und verlässlicher Rahmen für KI-Innovationen und die verantwortungsvolle Anwendung der Technologie gewährleistet wird.

IV-Task Force KI treibt KI-Adoption in Unternehmen voran

Auch die Industrie ist gefordert. Die IV hat deshalb im Vorjahr die IV-Task Force KI eingerichtet, um die KI-Adoption in den Unternehmen zu beschleunigen. Sie vernetzt über 150 Akteure von Leitbetrieben, IT-Unternehmen, Start-ups und Wissenschaft und holt Use Cases und Best Practices vor den Vorhang.

„KI entfaltet ihren Wert nicht in Pilotprojekten, sondern im produktiven Einsatz in den Kernprozessen der Unternehmen. Die Task Force schafft deshalb einen Rahmen, in dem die beteiligten Akteure voneinander lernen, Erfahrungen teilen und gemeinsam schneller in die Umsetzung kommen. Dafür brauchen wir in Österreich und Europa auch die richtigen Rahmenbedingungen. Es ist daher essenziell, dass Politik und Industrie an einem Strang ziehen. Die Industrie bringt sich gerne aktiv in die weitere Ausgestaltung der KI-Strategie ein“, so Neumayer abschließend.