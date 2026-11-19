Wien (OTS) -

„Die Österreichische Volkspartei übernimmt Verantwortung für die digitale Zukunft. Wir wollen, dass Österreich zu den Gewinnern der digitalen Zukunft zählt: Im Auftrag von Bundeskanzler Christian Stocker arbeitet Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll an einer KI-Strategie, die unser Land bestmöglich für die Erfordernisse des digitalen Zeitalters rüsten soll. Im Rahmen seiner heutigen Grundsatzrede ‚KIpppunkt. Österreich im KI-Zeitalter‘ hat Pröll aufgezeigt, wie Österreich die Potenziale von Künstlicher Intelligenz verantwortungsvoll, effizient und sicher nutzen kann“, betont der Generalsekretär der Österreichischen Volkspartei Markus Gstöttner.

„Als Volkspartei haben wir uns bereits beim ‚AI Summit for Politics 2026‘ des Campus Tivoli intensiv mit Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt. Unser Ziel ist klar: Österreich soll im KI-Zeitalter menschlich, handlungsfähig und wohlhabend sein. Menschlich heißt: Kinder sollen zuerst selbst lesen, schreiben und rechnen lernen, deshalb braucht es eine bildschirmfreie Volksschule und ein Social-Media-Verbot unter 14 Jahren. Handlungsfähig heißt: Europa muss gemeinsam in Rechenleistung investieren und mehr Kontrolle über seine Daten gewinnen, etwa mit dem von Bundeskanzler Stocker vorgeschlagenen internationalen KI-Zentrum der Vereinten Nationen in Wien. Wohlhabend heißt: In den Maschinen und Fabriken von morgen soll österreichische Technologie stecken, damit bei uns neue Arbeitsplätze entstehen und das Aufstiegsversprechen weiter gilt“, so Gstöttner abschließend.