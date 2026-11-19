Wien (OTS) -

„Künstliche Intelligenz wird unsere Wirtschaft, unsere Arbeitswelt und unsere Gesellschaft nachhaltig verändern. Entscheidend ist, dass wir diese Entwicklung aktiv mitgestalten und die damit verbundenen Chancen für Österreich bestmöglich nutzen. Staatssekretär Alexander Pröll hat mit seiner ‚Österreichischen Agenda für Künstliche Intelligenz' wichtige Zukunftsfragen aufgegriffen und konkrete Vorschläge wie unter anderem eine Europäische Gemeinschaft für Rechenleistung (EGR) oder die Ansiedelung eines internationalen Zentrums für Künstliche Intelligenz unter dem Dach der Vereinten Nationen in Wien vorgelegt, wie wir unser Land im KI-Zeitalter stärken können“, betont ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl anlässlich der Grundsatzrede „KIpppunkt“ des Staatssekretärs.

„Österreich verfügt über hervorragende Forschungseinrichtungen, innovative Unternehmen und gut ausgebildete Fachkräfte. Diese Stärken gilt es gezielt zu nutzen, um neue Technologien voranzutreiben, Wertschöpfung zu schaffen und Arbeitsplätze langfristig abzusichern“, so Gödl. Besonders wichtig sind dabei die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft sowie der Ausbau einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur. Die Vorschläge zur europäischen Zusammenarbeit bei Rechenkapazitäten und zur stärkeren Nutzung Künstlicher Intelligenz in Industrie und Produktion sind wichtige Ansätze, um Österreich und Europa im internationalen Wettbewerb zu stärken.

Gleichzeitig unterstreicht der ÖVP-Klubobmann, dass technologischer Fortschritt immer dem Menschen dienen muss. „Künstliche Intelligenz bietet enorme Möglichkeiten, etwa in der Medizin, in der Forschung, in Unternehmen oder in der öffentlichen Verwaltung. Gleichzeitig müssen wir verantwortungsvoll mit den damit verbundenen Herausforderungen umgehen. Der Mensch muss auch in einer zunehmend digitalisierten Welt im Mittelpunkt stehen. Es geht darum, Innovation zu ermöglichen, Vertrauen zu schaffen und unsere europäischen Werte zu bewahren“, betont Gödl.

Positiv bewertet Gödl auch den breiten Beteiligungsprozess, der mit der Präsentation der KI-Agenda gestartet wurde. „Die digitale Zukunft unseres Landes ist eine gemeinsame Aufgabe. Deshalb ist es richtig, Wissenschaft, Wirtschaft und Bevölkerung in die weitere Entwicklung einzubinden. Staatssekretär Alexander Pröll setzt mit seiner Initiative wichtige Impulse für eine zukunftsorientierte KI-Strategie. Unser Anspruch ist es, die Chancen neuer Technologien entschlossen zu nutzen und Österreich als modernen, innovativen und wettbewerbsfähigen Standort weiterzuentwickeln. Denn nur dann können wir in der Welt erfolgreich bestehen – und dafür arbeiten wir als Volkspartei“, so Gödl abschließend.