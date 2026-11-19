Linz (OTS) -

Die Diözese Linz und die Salesianer Don Boscos trauern um den Linzer Altbischof Ludwig Schwarz. Der Salesianer Don Boscos, der zehn Jahre lang Bischof der Diözese Linz war, ist am Donnerstag im 87. Lebensjahr in Kritzendorf verstorben. 1999 wurde Schwarz zum Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke und 2001 zum Weihbischof für Wien ernannt. Von 2005 bis 2016 war Schwarz Diözesanbischof von Linz.

Der Linzer Bischof Manfred Scheuer zeigte sich in einer ersten Stellungnahme betroffen vom Tod seines Vorgängers und zugleich dankbar für das Glaubens- und Lebenszeugnis des Verstorben. "'Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen.' - Dieser berühmte Satz von Don Bosco stand über dem Leben und Wirken von Bischof Ludwig", so Scheuer wörtlich. Sein Wirken sei geprägt gewesen von einem freundlichen Charakter und von Fröhlichkeit, von Geselligkeit und Gastfreundschaft, ganz nach seinem Wahlspruch: "Dienet dem Herrn in Freude".

Genauso aber habe zu ihm "das Mahnen zum Ernst, die Sorge um die Glaubensvermittlung, der Hinweis auf die Bedeutung des Gebets", so Scheuer: "Dankbar sind wir in der Diözese Linz für seinen Einsatz im Bereich der Jugend, der Seelsorge, in der Entwicklungszusammenarbeit oder als Sprecher der 'Allianz für den freien Sonntag'." Und Schwarz habe immer die kranken Priester und Ordensleute besucht, erinnerte Scheuer: "Man konnte ihm nicht böse sein. Er hat mit seinem Humor entwaffnet."

Schwarz habe sich immer für mehr weltweite Gerechtigkeit eingesetzt, erinnerte Scheuer weiter. Als Heimatvertriebener habe er sich besonders um die Versöhnung zwischen den Deutschsprachigen der einstigen Tschechoslowakei und den Tschechen und Slowaken von heute bemüht.

Trauerglocken läuten in Oberösterreich

Zuletzt seien die körperlichen und geistigen Kräfte von Schwarz schon sehr eingeschränkt gewesen. "Es steckte aber immer noch eine tiefe Dankbarkeit in seinem Herzen, die er bis zum Sterben gezeigt hat. In allem, trotz allem hat er das Gute in jedem Menschen gesehen. Und er war ein betender und ein segnender Salesianer und Bischof", so Scheuer.

Die große Glocke des Mariendoms lud mit 15-minütigem Läuten zum Gebet für den Verstorbenen ein. Als Zeichen der diözesanweiten Trauer werden in den oberösterreichischen Pfarrgemeinden zur nächsten bzw. übernächsten vollen Stunde die Kirchenglocken für 10 Minuten läuten. Alle kirchlichen Gebäude werden schwarz beflaggt, teilte die Diözese Donnerstagabend mit.

Mehr: https://www.kathpress.at/goto/meldung/2632109

Copyright 2026, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten