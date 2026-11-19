Wien (OTS) -

„Das Fortpflanzungsmedizingesetz erlaubt, dass der Samen eines Spenders für höchstens drei Familien verwendet wird. Kontrolliert wird das aber kaum, weil die Daten dafür fehlen“, sagt ÖVP-Abgeordnete Gudrun Kugler. Der tragische Fall eines gesperrten Samenspenders zeige, wie groß diese Lücke ist.

Kugler fordert seit Jahren ein zentrales Samen- und Eizellspenderregister: „Lange ist hier nichts weitergegangen. Umso mehr freut es mich, dass Gesundheitsministerin Schumann das im Regierungsprogramm vereinbarte Register heute für 2027 angekündigt hat. Schade, dass es offenbar immer zuerst einen tragischen Anlass braucht. Aber jetzt gilt: Setzen wir es bitte rasch um!“

Das Register sei aber nicht nur für Österreich nötig. Spenden würden über Grenzen hinweg verwendet, deshalb brauche es auch eine europäische Lösung. „Es geht um die Gesundheit unserer Kinder, um echte Kontrollmöglichkeiten und vor allem um das Menschenrecht, die eigene genetische Herkunft zu kennen. Anonyme Samen- und Eizellspenden, wie sie in anderen europäischen Ländern noch möglich sind, verletzen Kinderrechte“, so Kugler.