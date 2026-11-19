BERLIN (OTS) -

Mit dem nahenden Winter können starke Regenfälle, heftige Winde, Schneestürme und Kältewellen das Risiko unerwarteter Stromausfälle erhöhen. Gleichzeitig treibt die wachsende Beliebtheit von Wohnmobilreisen, Camping und Outdoor-Aktivitäten die Nachfrage nach zuverlässigen und flexiblen Stromversorgungslösungen auch außerhalb des eigenen Haushalts an.

BLUETTI, ein weltweit tätiger Anbieter von mobilen Stromversorgungs- und Energiespeicherlösungen, bietet eine Reihe tragbarer Powerstations für unterschiedliche Energiebedürfnisse an, von der Notstromversorgung im Haushalt über Outdoor-Abenteuer und Autoreisen bis hin zum netzunabhängigen Leben.

Zuverlässige Stromversorgung für Alltag und Notfälle

Stromausfälle können den Alltag stören und sich auf Beleuchtung, Internetverbindung, Kommunikationsgeräte sowie wichtige Haushaltsgeräte auswirken. Tragbare Powerstations dienen bei vorübergehenden Störungen der Stromversorgung als alternative Stromquelle und sorgen dafür, dass Haushalte wichtige Geräte weiterhin nutzen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen, mit Brennstoff betriebenen Generatoren arbeiten sie leise und erzeugen während des Betriebs keine direkten Abgasemissionen.

Energie für Wohnmobilreisen, Camping und Outdoor-Abenteuer

Neben der Notstromversorgung zu Hause bieten tragbare Powerstations Wohnmobilbesitzern, Campern und Outdoor-Begeisterten mehr Flexibilität. Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, ein Wochenende auf dem Campingplatz verbringt oder abgelegene Orte erkundet, kann elektronische Geräte sowie ausgewählte Haushaltsgeräte betreiben, ohne vollständig auf herkömmliche Stromanschlüsse angewiesen zu sein.

Kompatible Solarmodule bieten eine weitere Lademöglichkeit, sodass Nutzer ihre Powerstations bei geeigneten Bedingungen im Freien mit Sonnenenergie aufladen können. Lademöglichkeiten über das Fahrzeug bieten ebenfalls mehr Flexibilität und erleichtern die Stromversorgung unterwegs. Gemeinsam unterstützen diese Lademöglichkeiten einen unabhängigeren und komfortableren Outdoor-Lebensstil.

Die richtige tragbare Stromversorgungslösung auswählen

Bei der Auswahl einer tragbaren Powerstation sind Batteriekapazität (Wh), Ausgangsleistung (W), Handlichkeit sowie die Flexibilität beim Laden zu berücksichtigen. Kompakte Modelle eignen sich für alltägliche Elektronikgeräte sowie kurze Ausflüge ins Freie, während Systeme mit höherer Kapazität anspruchsvollere Anwendungen wie die Notstromversorgung im Haushalt oder den Betrieb ohne Netzanschluss unterstützen können.

Im Rahmen seiner vom 19. bis 30. November laufenden Kampagne zum Black Friday 2026 hebt BLUETTI neben ausgewählten Solarmodulen und Ladezubehör verschiedene Energielösungen hervor, darunter die Elite 100 V2, Elite 100 Mini, Elite 300, Apex 300 sowie Balco 260.

Mit seinem vielfältigen Produktportfolio möchte BLUETTI mobile Stromversorgung für mehr Menschen zugänglich machen und Verbraucher dabei unterstützen, zu Hause, unterwegs sowie auf all ihren Abenteuern mit Strom versorgt zu bleiben.

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