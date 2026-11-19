Wien (OTS) -

Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll stellt heute eine KI-Strategie für Österreich vor. „ Eine solche Strategie bietet aus Sicht der Arbeiterkammer eine große Chance “, sagt Tobias Schweitzer, Leiter des Wirtschaftsbereichs in der Arbeiterkammer. „ Denn die Zukunft mit KI wird nicht allein durch die Technologie bestimmt. Erfolgreich eingesetzt wird KI dort, wo Arbeitnehmer:innen einbezogen werden. Denn sie sind am Schluss die ,Macher:innen‘ bei der Umsetzung. Einbindung, Mitbestimmung und klare Kommunikation erhöhen Akzeptanz, Produktivität und Innovationsfähigkeit. “

Einer der wichtigsten Punkte aus Sicht der Arbeiterkammer ist dabei die Frage, wie KI eingesetzt wird: Soll sie Arbeit ersetzen, intensivieren oder erleichtern? Laut Bundeskanzler Christian Stocker soll Digitalisierung "Arbeit erleichtern" und "Beschäftigte unterstützen, sie aber niemals ersetzen".

Die Auswirkungen von KI auf Beschäftigte und Arbeitsmarkt und Sozialpolitik müssen integraler Bestandteil der KI-Strategie werden. Die digitale Transformation wird Berufsprofile und Qualifikationserfordernisse verändern: KI-Kompetenz muss zentrales Thema sein und braucht Weiterbildungsinfrastruktur, Finanzierung sowie gezielte Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen. Betriebliche Mitbestimmung hilft, die Arbeit für die Beschäftigten demokratisch, fair und respektvoll zu gestalten. Daher brauchen Beschäftigte und Betriebsrat einen Rechtsanspruch und Freistellung für Fortbildungen.

„ Digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit dürfen nicht zur Aushöhlung des europäischen Sozialmodells oder der Rechte von Konsument:innen führen, sondern müssen dessen Weiterentwicklung tragen “, so Schweitzer. Wirtschaftliche Souveränität ist für eine zukunftsfähige Wirtschaftsweise notwendig, aber nur mit Einbindung der Arbeitnehmer:innen gerecht ausgestaltet. Nur angebots- und wettbewerbsseitig formulierte Maßnahmen berücksichtigen nicht, wer die Anpassungskosten trägt. „ KI führt nicht automatisch zu Wachstum und Wohlstand für alle. Höhe und Verteilung der Gewinne hängen davon ab, wie in Wettbewerb, Bildung, Arbeitsmarkt und soziale Sicherung investiert wird. “

Aktuelle Studie zum Thema: KI in der Arbeitswelt 2040 | Arbeiterkammer Wien.