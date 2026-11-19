Wien (OTS) -

Geopolitische Umbrüche, technologischer Wandel, gesellschaftliche Verschiebungen: Die Welt verändert sich so schnell wie selten zuvor und ein bloßes „Weiter so“ ist keine Option mehr. Doch die Zukunft ist kein Schicksal, das einfach über uns hereinbricht. Sie wird von Menschen gestaltet, die bereit sind, über das Heute hinauszudenken.

Dazu lädt der neue Sammelband des Campus Tivoli ein. Vordenkerinnen und Vordenker aus Kultur, Demokratie, Wissenschaft, Gesundheit und Wirtschaft zeigen darin, wie die liberale Demokratie und ihre Werte verantwortungsvoll in die Zukunft geführt werden können. Das Buch bietet Orientierung und regt zugleich zum eigenen Weiterdenken an.

DATUM: Montag, 23. November 2026

EINLASS: 18:30 Uhr

BEGINN: 19:00 Uhr

ORT: Österreichisches Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen sowie Foto- und Onlineredaktionen herzlich zur Buchpräsentation ein. Bitte übermitteln Sie vorab einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion und halten Sie diesen vor Ort bereit. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Akkreditierung bis 23. November 2026, 13:00 Uhr unter [email protected].