St. Pölten (OTS) -

Anlässlich des Welttoilettentags am 19. November macht Thomas Svejda, Kammerrat der NÖAAB-FCG AK-Fraktion und Vorsitzender der FCG-vida, auf die Arbeitsbedingungen der Buslenkerinnen und Buslenker in Niederösterreich aufmerksam. Er fordert verbindliche soziale Mindeststandards bei Ausschreibungen im öffentlichen Busverkehr. „Es kann nicht sein, dass wir über die Qualität des öffentlichen Verkehrs sprechen, aber jene vergessen, die ihn sicherstellen. Buslenkerinnen und Buslenker brauchen Zugang zu Toiletten, Waschmöglichkeiten und geeigneten Pausenräumen. Das sind keine Luxusforderungen, sondern grundlegende Voraussetzungen für menschenwürdige Arbeitsbedingungen“, betont Svejda.

In einer gemeinsamen Resolution werden vier konkrete Maßnahmen gefordert: den verpflichtenden Zugang zu Sanitäreinrichtungen und geschützten Pausenräumen, die Sicherstellung ganzjähriger Beschäftigung, verbindliche Sicherheitskonzepte zum Schutz vor Übergriffen und Gewalt sowie die verpflichtende Übernahme des bisherigen Personals bei Betreiberwechseln zu den bisherigen Bedingungen, sofern die Beschäftigten dies wünschen. „Gerade bei öffentlichen Ausschreibungen muss das Land seine Verantwortung wahrnehmen. Es darf nicht allein der Preis entscheiden. Soziale Standards und faire Arbeitsbedingungen müssen verbindliche Voraussetzungen für den Zuschlag sein. Wer öffentliche Aufträge vergibt, muss auch darauf achten, wie mit den Beschäftigten umgegangen wird“, unterstreicht der Kammerrat der NÖAAB-FCG AK-Fraktion.

Für Svejda ist die Politik gefordert, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen und deren Einhaltung während der gesamten Vertragslaufzeit zu kontrollieren. Angesichts des akuten Mangels an Buslenkerinnen und Buslenkern sei es besonders wichtig, den Beruf attraktiver zu gestalten und bestehende Beschäftigte langfristig abzusichern. „Wir können nicht ständig über fehlendes Personal im öffentlichen Verkehr klagen und gleichzeitig Arbeitsbedingungen zulassen, die Menschen von diesem Beruf abhalten. Wer einen funktionierenden öffentlichen Verkehr in Niederösterreich will, muss auch für jene Verantwortung übernehmen, die ihn ermöglichen. Als Kammerrat der NÖAAB-FCG AK-Fraktion und in meiner Funktion in der Gewerkschaft vida werde ich mich dafür einsetzen, dass diese Anliegen auch politisch umgesetzt werden“, so Svejda.