Wien (OTS) -

Die Generali Versicherung setzt ihre Erfolgsserie beim AssCompact Schadenaward fort und sichert sich bereits zum fünften Mal in Folge den ersten Platz.

„Exzellenter Schadenservice entsteht dort, wo fachliche Kompetenz, persönlicher Einsatz und moderne Tools zusammenspielen – hier setzen wir als Generali an“, so Reinhard Seehofer, Leiter der Abteilung Schadenversicherung-Leistung. „Unser Anspruch ist es, Kund_innen und Vertriebspartner_innen bestmöglich zu unterstützen und ihnen im Schadensfall als verlässliche Partnerin zur Seite zu stehen. Der fünfte AssCompact Schadenaward in Folge zeigt deutlich, dass wir mit dieser Ambition auf dem richtigen Weg sind.“

Seit 2022 zeichnet der AssCompact Schadenaward Versicherungsunternehmen für ihre Leistungen im Schadenmanagement aus. Die Ergebnisse basieren auf einer Umfrage unter unabhängigen Vermittler_innen. Im Zuge dessen werden Versicherungen anhand von 14 Kriterien bewertet – von der Erreichbarkeit, Professionalität und Lösungsorientierung in der Schadenabteilung über den Einsatz digitaler Tools, der Zusammenarbeit mit Makler_innen bis hin zu kurzen Reaktionszeiten. Das Ergebnis ist ein umfangreiches Bild der Servicequalität im Schadensfall. Die Generali Versicherung konnte heuer erneut in allen Kategorien überzeugen und sicherte sich somit Gold.

Kombination aus modernen Lösungen und persönlicher Betreuung

Die Anforderungen an die Schadenabwicklung verändern sich laufend. Kund_innen erwarten einfache digitale Prozesse, kurze Bearbeitungszeiten und eine persönliche Betreuung, wenn sie diese benötigen. Als Qualitätsversicherung verbindet die Generali daher moderne Technologien mit Human Touch. So sollen Abläufe möglichst einfach und effizient gestaltet werden. Gleichzeitig unterstützen die erfahrenen Mitarbeiter_innen im Schadensbereich und Maklerbetreuungsteams bei Bedarf schnell und unkompliziert.