Wien (OTS) -

„In Zukunft wird es mehr gynäkologische Kassenstellen und neue Frauengesundheitszentren geben. Außerdem werden Primärversorgungszentren um einen frauenspezifischen Schwerpunkt erweitert. Das ist ein Meilenstein in der Frauengesundheit!“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger in Reaktion auf eine Pressekonferenz, bei der Gesundheitsministerin Korinna Schumann den Ausbauplan für die kommenden Jahre präsentiert hat. ****

Bis 2030 werden 52 neue Planstellen in der Frauengesundheit geschaffen. Darüber hinaus sind zwölf neue Frauengesundheitszentren geplant. Als sehr wichtig bezeichnet die SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin auch die Erweiterung der Primärversorgungszentren um einen gynäkologischen Schwerpunkt. „Damit wird der Zugang zur Gesundheitsversorgung in ganz Österreich verbessert“, so Manninger.

„Viel zu lange hat sich die Medizin an den Bedürfnissen von Männern orientiert, nun rückt Frauengesundheit in den Mittelpunkt!“, so Manninger. (Schluss) eb/lw