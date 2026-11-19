St. Pölten (OTS) -

„Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund haben heute mit der Übergabe ihrer Petition einen unmissverständlichen Appell an die Landespolitik gerichtet: Sie wollen sich darauf verlassen können, dass der von Landesrätin Prischl verhandelte und vereinbarte Plan zur Neustrukturierung des Rettungswesens mit 1. April 2027 umgesetzt wird. Aus Sicht der Rettungsorganisationen steht dem Datum im Prischl-Plan nichts im Weg. Es fehlen lediglich die beiden notwendigen Organisations- und Finanzierungsverträge. Die Präsidenten haben bei der Übergabe ausdrücklich klargestellt, dass diese beiden Verträge nur gemeinsam beschlossen werden können. Ich nehme diesen Hilferuf ernst und fordere die konstruktiven Kräfte innerhalb der Sozialdemokratie, denen Niederösterreich am Herzen liegt, eindringlich auf, den Rettungsorganisationen und Fachleuten zu vertrauen, anstatt dem parteitaktischen Kurs ihres auf allen Ebenen gescheiterten Landesparteivorsitzenden weiter blind zu folgen. Hergovich hat sich längst in eine argumentative Sackgasse manövriert. Auf der Suche nach ein paar Prozentpunkten in Umfragen nimmt er die Verunsicherung der Bevölkerung in Kauf“, hält Klubobmann Kurt Hackl zu den heutigen Ereignissen fest.

„Auch der heutige Gesundheitsausschuss hat bemerkenswerte Erkenntnisse gebracht: Der von der SPÖ beauftragte Gutachter musste selbst einräumen, dass ihm wesentliche Daten für eine vollständige Bewertung der Reform nicht zur Verfügung standen. Für seine Expertise wurde er vom SPÖ-Landtagsklub bezahlt. Ganz anders die von Landesrätin Prischl beauftragten Fachleute: Renommierte Notfallmediziner haben ehrenamtlich mehr als 100 Stunden in ihre fachliche Stellungnahme investiert. Und genau diese Fachleute haben auf ausdrückliche Nachfrage bestätigt, dass einem Start des Prischl-Plans am 1. April 2027 aus ihrer Sicht nichts im Weg steht. Bemerkenswert war auch der Auftritt des ehemaligen SPÖ-Ministers und politischen Ziehvaters von Hergovich, Alois Stöger: Er glänzte mit null Wortmeldungen und keinerlei Beiträgen. Offenbar blieb selbst ihm angesichts der Ausführungen der Fachleute die Sprache weg. Nicht einmal die eigene SPÖ-Fraktion hielt es für notwendig, ihrem ehemaligen Minister eine einzige Frage zu stellen“, so Hackl.

„Auch die heutige Landtagsdebatte hat keine neuen Argumente gegen die Umsetzung gebracht. Die Fakten liegen längst auf dem Tisch: Der Prischl-Plan ist fertig verhandelt, die Rettungsorganisationen stehen bereit und die Fachleute bestätigen, dass die neuen Strukturen funktionieren können. Was fehlt, ist nicht die fachliche Grundlage, sondern die politische Bereitschaft der SPÖ, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Wir werden uns weiterhin mit ganzer Kraft für das Rote Kreuz und den Arbeiter-Samariter-Bund einsetzen und die Sozialdemokratie nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Landesrätin Prischl ist der Landesverfassung verpflichtet und nicht den parteitaktischen Interessen ihres Landesparteivorsitzenden. Die Situation, in die Hergovich seine eigene Landesrätin gebracht hat, ist schlicht letztklassig. Die SPÖ sitzt in Niederösterreich in der Landesregierung und nicht auf der Oppositionsbank. Wer mitregiert, muss auch Verantwortung übernehmen. Das sollte spätestens nach dem heutigen Tag selbst dem Letzten in der SPÖ klar geworden sein“, so Klubobmann Hackl abschließend.