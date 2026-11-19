Wien (OTS) -

Die DONAU Versicherung zählt auch 2026 zu den drei bestplatzierten Versicherern beim AssCompact Schadenaward und erreicht bei den diesjährigen AssCompact Schadenawards den hervorragenden 2. Platz zum dritten Mal in Folge. Damit gehört das Unternehmen seit der erstmaligen Vergabe der Auszeichnung im Jahr 2022 durchgehend zum Spitzenfeld im Schadensmanagement. Die Auszeichnung wurde am 19. November beim AssCompact Schadensymposium in Wien/Vösendorf verliehen. Erhard Forstner, Bereichsleiter Leistung Schaden-/Unfall der DONAU, nahm den Award entgegen.

Der AssCompact Schadenaward basiert auf einer unabhängigen Befragung österreichischer Versicherungsmakler:innen. Bewertet werden wesentliche Aspekte der Schadensabwicklung, darunter Schnelligkeit und Effizienz, fachliche Kompetenz, persönliche Betreuung, digitale Tools sowie Serviceorientierung der Versicherer.

Verlässlichkeit im Schadensfall

„Eine Versicherung muss dann überzeugen, wenn ihre Leistungen gebraucht werden. Im Schadensfall erwarten unsere Kundinnen und Kunden rasche Hilfe, klare Entscheidungen und Verlässlichkeit. Dass die DONAU seit fünf Jahren durchgehend zu den drei bestplatzierten Versicherern zählt, bestätigt unseren konsequenten Einsatz für hohe Servicequalität“, sagt Wolfgang Petschko, DONAU Vorstandsdirektor.

Kontinuierlich im Spitzenfeld

Seit Einführung des AssCompact Schadenawards im Jahr 2022 erreichte die DONAU jedes Jahr eine Top-3-Platzierung. Mit der neuerlichen Auszeichnung 2026 setzt das Unternehmen diese erfolgreiche Entwicklung fort.

„Eine gute Schadensabwicklung ist immer Teamarbeit. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen täglich ihre Erfahrung und ihr Fachwissen ein, um Schäden rasch und lösungsorientiert zu bearbeiten. Besonders wichtig ist uns dabei die persönliche Kommunikation mit unseren Kundinnen und Kunden sowie die enge Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern. Gleichzeitig nutzen wir digitale Möglichkeiten, etwa unser Kundenportal, um Abläufe zu vereinfachen und den Bearbeitungsstatus nachvollziehbar zu machen. Die erneute Auszeichnung freut uns sehr und ist zugleich Ansporn, unsere Leistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln“, betont Erhard Forstner, Leiter des Bereichs Leistung Schaden/Unfall der DONAU Versicherung.

AssCompact Schadenaward – Fakten auf einen Blick

Fünfte Top-3-Platzierung in Folge seit Einführung des Schadenawards 2022

2022 und 2023: jeweils 3. Platz

2024 und 2025: jeweils 2. Platz

2026: erneut 2. Platz und damit unter den drei bestplatzierten Versicherern

Bewertung: Unabhängige Befragung österreichischer Versicherungsmakler:innen zu wesentlichen Kriterien der Schadensabwicklung

Über die DONAU Versicherung

Die DONAU Versicherung ist Österreichs fünftgrößte Versicherung und Teil der Vienna Insurance Group. Mit neun Landesdirektionen und 74 Geschäftsstellen ist sie in ganz Österreich regional verankert und betreut rund 700.000 Kund:innen. Die DONAU bietet Versicherungslösungen für Privatkund:innen sowie für Unternehmen und Gewerbebetriebe in allen Versicherungssparten. Rund 1.300 Mitarbeiter:innen stehen für persönliche Beratung, Service und Kundennähe.

Als Arbeitgeberin setzt die DONAU auf eine Arbeits- und Führungskultur, die Entwicklung, Eigenverantwortung und Vereinbarkeit fördert. Seit 2013 trägt das Unternehmen das staatliche Gütezeichen „Audit berufundfamilie“.

donauversicherung.at