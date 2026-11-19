Wien (OTS) -

LAbg. Mag. Lukas Burian (NEOS) sagte, die Unterstützung für Kinder müsse bereits im Kindergarten beginnen. Wie die ÖVP bereits betont habe, bleibe der Förderbedarf weiterhin hoch, insbesondere bei außerordentlichen Schüler*innen. Abhilfe könne etwa der Chancenbonus schaffen, durch den Schulen zusätzliches Personal erhalten könnten. Zentral sei außerdem die Frage, wann bei einem Kind Förderbedarf erkannt werde und wo Pädagog*innen ansetzen könnten. Der Rückgang der Zahl außerordentlicher Schüler*innen lasse sich nicht an einem bestimmten Stichtag festmachen. Vielmehr müsse untersucht werden, wie gut die Kinder Deutsch sprächen. „Dafür brauchen wir Pädagoginnen und Pädagogen, die von Fachkräften unterstützt werden“, so Burian. Weiters müssten Kinder stärker durchmischt werden, damit sie mehr Gelegenheit bekämen, miteinander Deutsch zu sprechen. Daher müsse es Aufgabe der Stadt sein, Gelegenheiten zu schaffen und zu fördern, bei denen die Kinder gemeinsam lernten und gezielt dort Deutsch sprächen, wo sie Unterstützung benötigten. „Wir tragen Verantwortung, dass die Kinder, die hier leben, auch Deutsch lernen. Deshalb müssen wir mit der Deutschförderung so früh wie möglich beginnen“, fasste Burian zusammen.

LAbg. Mag. Bernd Saurer (FPÖ) meinte, dass die Angelegenheit als sogenannter Dringlicher Antrag im Landtag diskutiert werden müsse, sei das Ergebnis jahrelangen Wegschauens. „Wie kann es sein, dass Kinder, die hier geboren werden und aufwachsen, kein Deutsch sprechen?“, fragte Saurer in den Raum. Statt das Problem beim Namen zu nennen, werde es von der Regierung als Chance und Zukunftsinvestition dargestellt, so Saurer. Die aktuellen Entwicklungen ließen sich nicht mit einigen wenigen Investitionen lösen. So könne das Ende des Familiennachzugs erst der Anfang sein, und es müsse gefragt werden, wie viel Zuwanderung das Bildungssystem in Österreich überhaupt vertrage. „Wir können nicht ständig Kinder in ein überlastetes System integrieren. Vielmehr brauchen wir einen umfassenden Systemwechsel im Migrationssystem“, so Saurer. „Das ist unsere Verantwortung gegenüber den Personen, die bereits hier leben, sowie den Lehrpersonen, die jeden Tag gefordert sind.“

LAbg. Astrid Pany, BEd, MA (SPÖ) erklärte, dass die Förderung des Spracherwerbs ein zentraler Bestandteil der Integrationspolitik sei. Zwar seien sich alle Parteien einig, dass die Kinder die deutsche Sprache gut lernen müssten, die Ansätze würden sich hingegen unterscheiden. So bestehe etwa Einigkeit darüber, dass die Deutschförderung im familiären Umfeld gestärkt und die Sprachcluster im Kindergarten aufgelöst werden müssten, sagte Pany. „Die Sprache ist wesentlich, um sich mit etwas zu identifizieren und sich als Teil von etwas Ganzem zu fühlen“, so Pany. „Darum gehören diese Kinder gestärkt.“ Genau hier setze die Stadt Wien an und bilde beispielsweise gemeinsam mit der bafep21 eigenes Fachpersonal aus. Das sei eigentlich Bundesaufgabe, hielt Pany fest. „Ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, ein gemeinsames Bekenntnis zu finden, damit die Sprachförderung für unsere Kinder auch gut funktioniert“, so Pany.

LAbg. Lorenz Mayer (ÖVP) sagte, das vorliegende Thema zeige wohl am deutlichsten, dass die Integrationspolitik der NEOS gescheitert sei. So habe etwa der Bürgermeister im Wahlkampf versprochen, 1.000 Sprachförderkräfte einzusetzen. Allerdings seien nicht einmal einige Hundert eingesetzt worden. Daher sei die Dringlichkeit des vorliegenden Antrags sehr wohl gegeben. „Die Neos rauben Kindern einfach die Zukunft und das kann es nicht sein“, kritisierte Mayer. Die vorliegenden Zahlen sprächen eine eindeutige Sprache und seien ein Armutszeugnis dafür, dass die NEOS ihr Ressort nicht im Griff hätten. Darum sei rasches Handeln notwendig. Denn die fehlenden Sprachkenntnisse führten dazu, dass die Kinder zu Mindestsicherungsbezieher*innen von morgen würden. „Wir brauchen Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt einen Beitrag leisten und etwas aufbauen können. Genau da müssen wir im Bildungsbereich ansetzen“, forderte Mayer.

Abstimmung: Die Anträge der Opposition fanden nicht die erforderliche Mehrheit.

Die 17. Sitzung des Wiener Landtags endete um 14:39 Uhr.

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