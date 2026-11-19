St. Pölten (OTS) -

Wegen der bevorstehenden Schließung des belgischen ARDO-Werks in Groß Enzersdorf in Niederösterreich suchen die Gemüsebäuerinnen und -bauern im Marchfeld nach neuen Lösungen zur Existenzsicherung. 40.000 Tonnen Gemüse hat das Werk jährlich zu Tiefkühlgemüse verarbeitet. Mit der Abnahmegarantie der beiden einspringenden niederösterreichischen Unternehmen Waldland und Schneiders Gemüseland ist eine Teillösung gefunden. Wie Landwirtschaft autark bleiben kann und wie wichtig es scheint, sich verstärkt auf mehrere Beine zu stellen, untersucht die Reportage am Beispiel des Marchfelds.

Die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe starten mit dieser Teillösung auch Überlegungen zu langfristigen, alternativen Vertriebs- und Absatzmöglichkeiten. Sie suchen Wege, um weniger abhängig von einem Abnehmer zu sein und sich breiter aufzustellen als bisher. Etwa genossenschaftlich organisiert und mit Ideen, wie dem „Krautfunding“, einer Initiative der Landwirtschaftskammer NÖ mit Bürgerbeteiligung. Während etwa Christian Radl aus Probstdorf nun vermehrt auf Frischgemüseanbau und Gemüsekisterl im Direktverkauf setzt, nützt das Ehepaar Magdalena und Gerald Karpfinger in Markgrafneusiedl seine Flächen im Moment für den Anbau von anderen Kulturen, wie Wintergemüse, Weizen und High Protein Soja.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 28. November:

Publikumsliebling gekürt

Wer ist „Land und Leute Favorit 2026“? Die Eisenbahnfreunde in Osttirol, der Bewahrer der Volkskultur in Kärnten und die Hutmacherin in der Steiermark haben es ins Finale geschafft – wer von ihnen der Publikumsliebling wurde, wird präsentiert.

Wildbret vom Wintergrill

Auch im Winter kommt der Grill zum Einsatz und wie sich gerade Wildpret dafür vorzüglich eignet, verrät „Land und Leute“ in Deutsch Haslau in Niederösterreich. Rezepttipps zu Rehrücken und Fasanbrust inklusive.

Junger Rechenmacher

Für die Serie "Land und junge Leute" besuchen wir den Oberösterreicher Michael Eisl in seiner urigen Werkstatt am Kasleitnhof. Der junge Mann fertigt traditionelle Holzrechen und Holzgabeln in Handarbeit.

Schifferlsetzen im Advent

Nicht nur Lebkuchen und Lichterzauber am Berg prägen den Advent in Mariazell in der Steiermark – auch das Schifferlsetzen hat hier Tradition, bei dem Kinder Papierschiffe basteln.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer