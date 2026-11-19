Wöllersdorf (OTS) -

Der Wöllersdorfer FPÖ-Vizebürgermeister Gernot Forster wurde heute am Landesgericht Wiener Neustadt vom Vorwurf der gefährlichen Drohung freigesprochen. Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Begegnung mit Gemeinderat Peter Werbik im Anschluss an eine Gemeinderatssitzung am 25. Juni 2026. Werbik hatte die Äußerung „Pass auf dich auf, Peter“ als gefährliche Drohung aufgefasst und Anzeige erstattet.

„Ich habe von Anfang an klargestellt, dass ich niemanden bedroht habe und zu keinem Zeitpunkt Gewalt androhen wollte. Deshalb habe ich auch die angebotene Diversion abgelehnt. Ich bin froh, dass die Angelegenheit nun geklärt ist und dass der Freispruch so eindeutig ist“, so Forster.

FPÖ-Vizebürgermeister Forster meinte nach dem Freispruch: „Was ich Herrn Werbik allerdings schon mitgeben möchte: Politische Meinungsverschiedenheiten gehören in den Gemeinderat. Ich empfinde es als schäbig, was hier konstruiert worden ist. Das Gericht hat mich eindeutig vom Vorwurf freigesprochen. Für mich ist die Sache damit erledigt. Meine ganze Kraft gilt weiterhin der Arbeit für die Bevölkerung von Wöllersdorf-Steinabrückl."