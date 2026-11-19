Wien (OTS) -

Die Wiener Kanzleien fokus Rechtsanwälte und Aigner Lehner Zuschin gehen gemeinsam gegen Tesla Österreich (Tesla Motors Austria GmbH) vor. Sie vertreten Halter von in Österreich gekauften Tesla-Fahrzeugen mit dem Bordcomputer „Hardware 3“, dessen Leistung für das autonome Fahren nicht ausreicht.

Tesla hat diese Fahrzeuge mit dem Hinweis verkauft, sie verfügten über die Hardware für vollständig autonomes Fahren. In Widerspruch dazu, hat Tesla-Chef Elon Musk hat inzwischen selbst eingeräumt, dass diese Fahrzeuge dafür einen leistungsfähigeren Bordcomputer brauchen. Einige Käufer haben für das Funktionspaket „autonomes fahren“ einige tausend Euro bezahlt und können diese Eigenschaft dennoch nicht nutzen.

Betroffen sind aber auch jene, die dieses Funktionspaket nicht gekauft haben: Auch für sie kommen potenziell Ansprüche in Betracht, weil die beworbene Eigenschaft fehlt und nach derzeitigem Stand auch nicht nachgekauft werden kann. In Österreich sind Schätzungen zufolge zehntausende Fahrzeuge betroffen. Halter können ihren Fall unter www.kein-autonomes-fahren.at kostenlos prüfen lassen.

Die Kanzleien haben Tesla bereits schriftlich aufgefordert, den Mangel zu beheben. Im Raum stehen Ansprüche aus Gewährleistung, Irrtum und Schadenersatz.