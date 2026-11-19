Wien (OTS) -

„Ich rede über Sprachförderung nicht, weil ich Kinder klein machen möchte, sondern weil ich diese Kinder stärken möchte und ihnen alle Chancen für ihr weiteres Leben mitgeben möchte“, betonte SPÖ-Bildungsfraktionsvorsitzende Gemeinderätin Astrid Pany heute in der Debatte zum Dringlichen Antrag der ÖVP im Wiener Gemeinderat.

„Ich glaube, wir brauchen endlich Einigkeit“, hielt Pany fest. Erfolgreiche Schulsysteme zeigen, dass es dann gelingt, „wenn Politik, und zwar quer über alle Fraktionen, sich auf gemeinsame Ziele einigen konnte, auf billigen Populismus verzichtet hat“ und wissenschaftsgeleitet handelt. Pany griff deshalb auch Vorschläge anderer Fraktionen auf: von der Elternarbeit, „ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor“, bis zum Auflösen von Sprachclustern, denn: „Kinder lernen am besten Deutsch von anderen Kindern.“

Von der ÖVP erwartet sich Pany mehr Bewegung bei der ganztägigen Schule: „Was in meinem Kopf überhaupt nicht zusammengeht, ist, dass man auf der einen Seite so gegen die Ganztägigkeit spricht, aber gleichzeitig 30 Stunden Kindergarten kein Problem sind.“ Mit der neuen BAfEP 21 bildet die Stadt selbst Elementarpädagog*innen aus: „Eigentlich ist die Ausbildung eine Bundesaufgabe, aber wir in Wien nehmen diese Verantwortung wahr.“

Gremel: „Kein Sprint, sondern ein Marathon“

SPÖ-Gemeinderat Marcus Gremel warnte vor polemischen Schnellschüssen: „Es wird nicht reichen, hierher zu gehen und zu sagen: Wir haben hier ein Acht-Punkte-Programm und mit einem Fingerschnipsen ist es überhaupt kein Problem. Das funktioniert nicht.“ Würden die ÖVP-Anträge eins zu eins umgesetzt, „dann wird das bei keinem einzigen Kind dafür sorgen, dass es besser Deutsch kann. Im Gegenteil, wir schaffen dadurch neue Probleme.“ Entschieden wies Gremel die Behauptung zurück, Kindergärten würden nur oberflächlich geprüft. Das sei „eine unglaubliche Abwertung der Arbeit der Kolleg*innen der MA 11, die hochprofessionell und engagiert arbeiten“.

Wien setzt stattdessen auf bessere Rahmenbedingungen: Die Stunden für Assistent*innen wurden verdoppelt, externes Reinigungspersonal entlastet die Teams. Ab 2028 werden die Gruppen schrittweise verkleinert, und gemeinsam mit dem Bund soll die Anwesenheitsverpflichtung auf 30 Stunden steigen. „Wir sorgen für helfende Hände in den Kindergartengruppen, wir reduzieren die Gruppengrößen, wir brechen Sprachcluster auf, wir nehmen Erziehungsberechtigte verstärkt in die Pflicht. Und das machen wir Schritt für Schritt, kontinuierlich, durchdacht und umsetzbar“, so Gremel abschließend. (Schluss) sh