Wien (OTS) -

„Die Deutschförderung in Wiens Kindergärten bleibt für die Neos ein bloßes Lippenbekenntnis: Während der Anteil der Schulanfänger ohne Deutschkenntnisse auf mittlerweile 50 Prozent gestiegen ist, stimmen die Neos im Gemeinderat nicht einmal jenen Forderungen zu, die sie selbst in ihrem Landesversammlungs-Hauptantrag von uns abgeschrieben haben“, kritisiert der Klubobmann und Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Harald Zierfuß, im Zuge der Debatte über den Dringlichen Antrag der Wiener ÖVP in der heutigen Sitzung des Wiener Landtags.

Der von der SPÖ-Neos-Stadtregierung beworbene Rückgang der außerordentlichen Schülerinnen und Schüler von 18.284 auf 15.174 (minus 17 Prozent) geht vor allem auf den vom Bund umgesetzten Stopp des Familiennachzugs zurück – was sich am Rückgang der außerordentlichen Schüler mit Geburtsland Syrien um fast 2.000 zeigt. „Bei den Schulanfängern zeigt sich das volle Versagen der Kindergartenpolitik von SPÖ und Neos, wenn die Hälfte der Schulanfänger in Wien nicht Deutsch kann“, so Zierfuß weiter.

Seit sechs Jahren sind die Neos allein für die Kindergärten in Wien verantwortlich, und seitdem gibt es nur Verschlechterungen bei den Ergebnissen. „Nachdem unter jahrzehntelanger SPÖ-Verantwortung viel verschlafen wurde, haben die Neos die Situation weiter verschlechtert und verweigern selbst bei ihren eigenen Hauptantragspunkten wie der Aufstockung auf 30 verpflichtende Kindergartenstunden für Kinder mit Deutschproblemen oder der Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels die Zustimmung. Wer Ankündigungen auf Parteitagen macht, im Gemeinderat aber konkrete Anträge blockiert und bei fragwürdigen Kindergartenträgern wegschaut, verbaut tausenden Kindern ihre Zukunftschancen“, betont Zierfuß.

Die Wiener Volkspartei hält daher am konkreten 8-Punkte-Deutschförderplan für Wiens Kindergärten fest. Dieser umfasst eine 30-stündige Kindergartenpflicht für alle Dreijährigen mit Deutschförderbedarf auf Basis einer verpflichtenden Sprachstandsfeststellung, den Ausbau auf 1.000 Deutschförderkräfte, das verpflichtende Sprachniveau C1 für Kindergarten- und Assistenzpersonal, eine raschere Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels sowie den konsequenten Förderstopp für Träger, aus deren Einrichtungen gehäuft Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse eingeschult werden.

„Wien braucht endlich eine konsequente Deutschförderung statt unverbindlicher Neos-Parteitagsreden. Wir werden nicht lockerlassen, bis jedes in Wien geborene Kind bis zum Schulbeginn Deutsch kann“, so Zierfuß abschließend.