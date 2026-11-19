Wien (OTS) -

„Es braucht jetzt keine weiteren Studien, denn die Fakten liegen schon lange auf dem Tisch: Fiaker in der Stadt sind ein Risiko für Tiere und Meschen und kosten der Stadt Wien zudem auch viel Geld. Die kürzlichen Fiaker-Unfälle sind keine Ausreißer, sondern passieren regelmäßig. Und die vielen Reaktionen nach den Unfällen zeigen deutlich: Das ist nicht mehr „nur” ein Anliegen von Grünen und Tierschutzorganisationen, der Wunsch nach Veränderung kommt längst aus der Mitte der Wiener Bevölkerung”, so die Umwelt- und Tierschutz-Sprecherinnen der Grünen Wien, Tina Wirnsberger und Jennifer Kickert anlässlich des heute von der Stadtregierung abgelehnten Grünen Antrages nach Abschaffung der Fiaker in der Stadt.



Hohe Kosten durch Fiaker



Die Fiaker in Wien kosten die Stadt jedes Jahr mehrere hunderttausende Euro. Allein der 1. Bezirk budgetiert jährlich 400.000 Euro für die Sanierung der Straßenschäden auf der Fiaker-Route. Und das reicht nicht einmal aus, die wirklichen Kosten, die der Stadt durch die Fiakerei entstehen, sind viel höher. Nach Angaben des VGT (Verein gegen Tierfabriken) stellt die Stadt Wien weitere 1,9 Millionen Euro allein für Kunststoffhufe zur zur Verfügung. „Das ist in Zeiten von Budgetkürzungen unverantwortlich. Die Stadt spart bei Älteren, bei Kranken, bei den Ärmsten, bei Frauen, bei Begrünung und bei leistbaren Öffis - aber für Pferdekutschen ist das Geld offenbar immer da?” so Kickert und Wirnsberger.



E-Kutschen statt Pferdekutschen



Die Grünen Wien fordern einen Wechsel von Pferdekutschen zu E-Kutschen. "Elektro-Kutschen können das historische Flair erhalten, Tourist:innen können weiterhin die Stadt entdecken und die Kutscher:innen können ihr Wissen über die Wiener Stadtgeschichte weiterhin vermitteln. Nur dass sie dabei keine Zügel in der Hand haben, sondern ein Lenkrad. Was in New York, in Prag oder in Brüssel möglich ist, nämlich die Pferdekutschen in der Innenstadt abzuschaffen, muss auch in Wien möglich sein”, so Wirnsberger und Kickert abschließend.