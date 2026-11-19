Wien (OTS) -

Der heute vom Gesundheitsministerium vorgestellte Ausbau der gynäkologischen Kassenversorgung wird seitens der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien unterstützt. „Frauenspezifische Gesundheitsbedürfnisse werden in der österreichischen Medizin noch immer zu wenig berücksichtigt. Die Folge sind strukturelle Versorgungslücken. Umso wichtiger ist es, die Frauengesundheit gezielt zu stärken“, sagt Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien.

Faire Honorierung ärztlicher Leistungen

Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte, verweist auf die angespannte Versorgungssituation in der Gynäkologie, die zu den sogenannten Mangelfächern zählt: „Bereits jetzt können offene Stellen aufgrund der mangelnden Attraktivität des Kassensystems oft nicht besetzt werden. Ein wesentliches Problem sind die Kassentarife, die den tatsächlichen ärztlichen Aufwand in vielen Bereichen nicht ausreichend abdecken.“ Das betrifft insbesondere die Zuwendungsmedizin, also die Zeit für persönliche Gespräche, Beratung und Aufklärung. „Gespräche und Aufklärung sind zentrale Bestandteile einer qualitativ hochwertigen Versorgung“, betont Kamaleyan-Schmied. „Wir müssen das Kassensystem wieder attraktiver machen. Es braucht gezielte Anreize, bessere Rahmenbedingungen und eine faire Honorierung ärztlicher Leistungen. Nur so können wir Ärztinnen und Ärzte langfristig für das Kassensystem gewinnen und die wohnortnahe gynäkologische Versorgung sichern.“

In Wien sind aktuell 88 Prozent der gynäkologischen Kassenplanstellen tatsächlich aktiv und versorgungswirksam. Sechs Stellen sind zwar vergeben, aber nicht aktiv, etwa weil geeignete Ordinationsräumlichkeiten fehlen. Gerade in einer Großstadt wie Wien erschweren steigende Immobilienpreise die Suche nach geeigneten Standorten.

Ausbau der Kassenstellen reicht nicht aus

„Viele Kolleginnen und Kollegen wollen eine eigene Ordination eröffnen, stoßen dabei aber auf erhebliche Hürden. Wir brauchen daher einfachere Gründungsverfahren und gezielte Unterstützung bei der Ordinationsgründung“, fordert Kamaleyan-Schmied. Bei Gesundheitszentren sind die Verfahren in der Regel noch langwieriger. „Die größten Herausforderungen sind die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten und Personal, die Finanzierung der Gründung sowie die laufenden Betriebskosten“, berichtet Kamaleyan-Schmied.

„Bereits jetzt arbeitet jede dritte gynäkologische Kassenordination an ihrer Kapazitätsgrenze und kann keine neuen Patientinnen mehr aufnehmen. Gleichzeitig könnte in den kommenden fünf Jahren jede vierte Gynäkologin beziehungsweise jeder vierte Gynäkologe mit Kassenvertrag in Pension gehen. Wir müssen uns daher nicht nur fragen, wie wir die Patientinnen gut versorgen können, sondern auch, woher die zusätzlich benötigten Gynäkologinnen und Gynäkologen kommen sollen“, sagt Steinhart.

Mit Blick auf die geplanten Gesundheitszentren mahnt Steinhart, wirtschaftlichen Interessen von Konzernen keinen Vorrang gegenüber der medizinischen Versorgung einzuräumen. „Bei den geplanten Gesundheitszentren muss sichergestellt sein, dass die ärztliche Leitung gewährleistet bleibt und das Wohl der Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt steht – nicht die wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen.“