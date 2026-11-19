Wien (OTS) -

Anlässlich des Internationalen Tags der Kinderrechte (20. November) tauchten 21 Schüler*innen der GTVS Aspernallee in der WIENXTRA-Stadtbox in die Welt der Kinderrechte ein. Gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Doris Schmidauer und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling diskutierten sie über Gesundheit, Umwelt, Mitbestimmung und darüber, was Kinder in Wien brauchen, um gut aufzuwachsen.

In der WIENXTRA-Stadtbox in der Seestadt drehte sich am 18. November alles um die Rechte von Kindern: Eine 2. Klasse der Ganztagsvolksschule (GTVS) Aspernallee begab sich im Schulworkshop auf eine „Entdeckungsreise Kinderrechte“. Bevor sie am Nachmittag den Bundespräsidenten, Doris Schmidauer und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling kennenlernten, setzten sich die Kinder in interaktiven Spielstationen bereits intensiv mit zentralen Fragen auseinander: Was bedeutet Schutz vor Diskriminierung? Warum sind Bildung, Freizeit und Privatsphäre so wichtig – und wo dürfen Kinder mitbestimmen?

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Doris Schmidauer und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling die Kinder bei der letzten Spielstation zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden. Dabei beschäftigten sich die Schüler*innen spielerisch mit gesunder Ernährung, Gesundheitsversorgung, mentaler Gesundheit sowie dem Einfluss einer intakten Umwelt auf das eigene Wohlbefinden.

Austausch auf Augenhöhe

Im anschließenden Sitzkreis kamen die Kinder mit den Gästen ins Gespräch. Sie erzählten, was sie im Workshop gelernt hatten, welche Themen ihnen besonders wichtig sind, und stellten ihre eigenen Fragen. Dabei wurde deutlich: Kinder haben klare Vorstellungen davon, was sie brauchen und wie sie ihre Umgebung mitgestalten möchten.

"Unser Miteinander und unsere liberale Demokratie lebt von den Menschen in unserem Land. Was Kinder lernen, prägt sie von Grund auf. Kinder, die ihre Rechte kennen und ihre Zukunft gestalten wollen, werden später zu Erwachsenen, die unser Miteinander bereichern. Gut, dass es Orte wie WIENXTRA gibt, die Kindern das vermitteln.", betonte Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

„Politische Teilhabe darf nie eine Frage des Alters sein. Kinder wissen sehr genau, was sie sich von der Politik wünschen, und das haben sie heute eindrucksvoll gezeigt. Nur wer ihre Anliegen aus erster Hand kennt, kann auch die richtigen politischen Entscheidungen für sie treffen. Kinderrechte gelten nicht nur an einem Tag im Jahr, sondern an allen 365. So wird Wien die kinder- und jugendfreundlichste Stadt der Welt“, so Vizebürgermeisterin und Bildungs- und Jugendstadträtin Bettina Emmerling. Sie dankte Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer für ihren Besuch sowie wienXtra für die tägliche Arbeit mit den Kindern.

“Kinderrechte sind keine abstrakten Paragraphen, sondern die Grundlage für ein gutes Aufwachsen in unserer Stadt. Wer schon in jungen Jahren erlebt, dass eigene Ideen ernst genommen werden und etwas bewirken können, entwickelt Selbstvertrauen und Lust auf Mitbestimmung“, ergänzte Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA. „Der Besuch unserer Ehrengäste ist ein starkes Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Kindern und zeigt, wie wichtig die vielfältigen Angebote von WIENXTRA zur Entfaltung zu selbstbestimmten jungen Menschen sind.”, so Schüchner.

Ein sichtbares Zeichen für Kinderrechte

Als bleibende Erinnerung an den Workshop erhielten die Kinder zum Abschluss eine eigene Kinderrechte-Girlande für ihr Klassenzimmer. Auf dem Mittelteil unterschreiben alle, die sich aktiv für Kinderrechte einsetzen – darunter auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Doris Schmidauer und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, die das gemeinsame Zeichen für die Rechte junger Menschen mit ihrer Unterschrift besiegelten.

Über den Workshop „Entdeckungsreise Kinderrechte“ & die WIENXTRA-Stadtbox

Im kostenlosen Workshop Entdeckungsreise Kinderrechte begeben sich Schüler*innen der 2. bis 6. Schulstufe auf eine spielerische Reise durch die Welt der Kinderrechte in Wien. In interaktiven Spielstationen lösen sie kreative Aufgaben, entdecken neue Perspektiven und tauschen sich über ihre eigenen Erfahrungen aus. Wie groß das Interesse am Thema ist, zeigen auch die Zahlen: Seit dem Start im Jahr 2022 wurde der Workshop bereits rund 110-mal mit Schulklassen durchgeführt – dabei hat das Team der WIENXTRA-Stadtbox mit rund 2.400 Kindern zwischen 7 und 12 Jahren intensiv über ihre Rechte gesprochen.

Die WIENXTRA-Stadtbox in der Seestadt ist eine von 12 Einrichtungen von WIENXTRA. Als Ort für Mitgestaltung, Stadterkundung und angewandte Demokratiebildung unterstützt sie Kinder, Jugendliche und Familien dabei, ihre Anliegen und Ideen einzubringen und das Leben in der Stadt aktiv mitzugestalten. Weitere Infos unter: wienxtra.at/stadtbox