Rauris (OTS) -

Ganz nach dem Motto: Gemeinsam Ski fahren, Neues ausprobieren und unbeschwerte Wintertage erleben, startet am 16. Dezember 2026 das Raurisertal in die Wintersaison.

Das Skigebiet der Rauriser Hochalmbahnen punktet mit 32,5 Pistenkilometern und viel Platz für Familien. Breite, bestens präparierte Abfahrten bieten ideale Bedingungen für Kinder und Einsteiger. Mit dem Echt.Fair.Ticket wird der Skiurlaub zudem preiswerter: Wer seinen Skipass frühzeitig online kauft, spart bis zu 30 Prozent gegenüber dem regulären Tageskassentarif. Kinder ab Jahrgang 2021 fahren kostenlos.

Ein echtes Highlight für junge Ski-Fans wartet dann am Samstag, 19. Dezember: Beim Community Day wird René Sabathy alias SendtwitchHD im Raurisertal nicht nur vor der Kamera stehen, sondern gemeinsam mit bis zu 30 Kindern die Pisten erobern. René zählt mit über 700.000 Followern zu den bekanntesten Wintersport-Creatorn im deutschsprachigen Raum. In drei Gruppen mit jeweils maximal zehn Teilnehmern, eingeteilt nach ihrem skifahrerischen Können, gibt er persönliche Tipps zur Skitechnik und sorgt für einen besonderen Skitag mit viel Action und Spaß. Die Anmeldung erfolgt über den Tourismusverband Rauris.

Schon am 18. Dezember ist René im Skigebiet unterwegs, um Material für sein neues YouTube-Winterprojekt zu produzieren. Sein Motto „Skifahren muss leistbar sein“ passt perfekt zur Philosophie der Region.

Viel Platz für gemeinsame Wintertage: Auch abseits der Pisten bietet das Raurisertal zahlreiche Möglichkeiten: 30 Kilometer Langlaufloipen, Rodelbahn und Nachtrodelmöglichkeiten, geräumte Winterwanderwege, Schneeschuhtouren und Pferdeschlittenfahrten sorgen für Abwechslung.

Gelebtes Brauchtum gehört ebenfalls zum Rauriser Winter dazu. Der traditionelle Toifi Tog am 5. Dezember, die Adventmärkte am 12. und 19. Dezember sowie die Schnabelperchten am 5. Jänner bringen regionale Traditionen und besondere Begegnungen ins Tal.