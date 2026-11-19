St. Pölten (OTS) -

Heute, Donnerstag, 19. November, wurde der zweite Abschnitt des Geh- und Radwegs entlang der Wienerstraße in Himberg offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Bauarbeiten wurden von der Marktgemeinde Himberg in enger Abstimmung mit dem NÖ Straßendienst umgesetzt. Die Baukosten betragen rund 450.000 Euro. Das Land Niederösterreich förderte das Projekt im Rahmen der NÖ Radwege-Förderprogramme mit einer Förderquote von 60 Prozent beziehungsweise rund 270.000 Euro. Der Kostenanteil der Marktgemeinde Himberg beträgt etwa 180.000 Euro. Mit der neuen Verbindung leisten das Land Niederösterreich und die Marktgemeinde Himberg einen wichtigen Beitrag zur Verkehrsvermeidung und zur Steigerung der Lebensqualität in der Region.

Mit dem nun fertiggestellten zweiten Abschnitt ist eine wichtige Lücke auf der Verbindungsroute zwischen dem Zentrum von Himberg und Maria Lanzendorf geschlossen. Gleichzeitig wurde der neu errichtete Kindergarten an das bestehende Radwegenetz angebunden. Der zweite Abschnitt erstreckt sich von der Ampel bei der Dammgasse bis zum Anschluss an die Begleitwege der Umfahrungsstraße B 15 und weist eine Länge von 540 Metern auf. Der Weg gliedert sich in zwei Teilbereiche: Von der Dammgasse bis zum neuen Kindergarten wurde die Verbindung besonders auf die Sicherheit der Kleinsten abgestimmt. Der zweite Teil führt vom Kindergarten bis zur B 15. Gemeinsam mit der 60 Meter langen Brückenverbindung des ersten Abschnitts ergibt sich damit eine durchgehende, neu erschlossene Strecke von rund 600 Metern.

Der rund drei Meter breite Geh- und Radweg ist baulich von der Fahrbahn getrennt. Eine Grünfläche dient dabei als Sicherheitsstreifen und zur Entwässerung. Auch die Bushaltestellen wurden als Fahrbahnhaltestellen mit gut einsehbaren Wartehäusern und Aufstellflächen für den Radverkehr umgebaut. Damit wird die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer deutlich erhöht.