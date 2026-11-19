Wien (OTS) -

19 Frauen wurden heuer in Österreich ermordet, die meisten mutmaßlich von ihrem Partner oder Ex-Partner. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 14.000 Wegweisungen gegen gewalttätige Männer ausgesprochen. Was muss passieren, damit Frauen und Mädchen besser geschützt werden? Braucht es etwa verpflichtende Selbstverteidigungskurse an Schulen? Eine Social-Media-Kampagne mit Dirk Stermann, Cornelius Obonya und Philipp Hansa hat bereits mehr als eine Million Menschen erreicht. Die drei prominenten Männer unterstützen das Projekt „RISE! Women’s Voices for Change“ von Christine Klimaschka, die am 28. November zu einer Spendengala in die Wiener Hofburg lädt.

Darüber diskutiert am Freitag, dem 20. November 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Patricia Pawlicki bei „3 Am Runden Tisch“ – im Rahmen des ORF-Schwerpunkts zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (Details unter https://presse.ORF.at) – mit Petra Warisch, Österreichs höchstrangige Polizistin und Expertin für Gewaltschutz, und Christine Klimaschka, Initiatorin des Projekts im Rahmen der internationalen UN-Kampagne „Orange the World“.