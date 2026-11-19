Wien (OTS) -

Gewalt gegen Frauen und Mädchen beginnt nicht erst mit körperlichen Übergriffen. Sie fängt oft vermeintlich harmlos an – in Beziehungen, im Freundeskreis oder im digitalen Raum. Die Stadt Wien setzt daher mit einer wienweiten Sensibilisierungskampagne unter dem Motto „Zeig Haltung! Gegen Gewalt an Frauen.“ ein klares Zeichen. Erstmals richtet sich die Kampagne gezielt auch an Männer, um sie als aktive Partner im Kampf gegen Gewalt zu gewinnen.

„Gewalt gegen Frauen ist nie akzeptabel, egal in welcher Form und Gewaltschutz geht uns alle an“, so Hanel-Torsch. „Mit der Kampagne wollen wir daher Bewusstsein schaffen, Hilfsangebote bekannt machen und Männer ermutigen, Verantwortung zu übernehmen. Denn jeder kann einen Unterschied machen – ob im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder im digitalen Raum.“

Die zunehmende Verbreitung antifeministischer und frauenfeindlicher Inhalte in sozialen Medien stellt eine wachsende gesellschaftliche Herausforderung dar. Besonders Phänomene wie die Manosphere, die Incel-Bewegung oder tradierte Rollenbilder wie Tradwife-Narrative verstärken stereotype Geschlechterklischees und begünstigen gewaltlegitimierende Einstellungen. Vor allem junge Männer kommen über soziale Medien mit diesen Inhalten in Kontakt. „Diese Entwicklungen zeigen: Prävention muss dort ansetzen, wo Gewalt entsteht. Bereits Burschen müssen für Respekt, Konsens und gewaltfreie Konfliktlösung sensibilisiert werden“, erklärt Hanel-Torsch.

Die Kampagne der Stadt Wien richtet sich daher an Männer als wichtige Partner in der Gewaltprävention. Sie soll Bewusstsein schaffen, positive Männlichkeitsbilder stärken und ein modernes, gleichberechtigtes Bild des Miteinanders der Geschlechter vermitteln. Denn von mehr Gleichstellung profitieren letztlich alle – Frauen und Männer.

„16 Tage gegen Gewalt an Frauen“: Stadt Wien setzt ein Zeichen

Vom 25. November bis 10. Dezember 2026 macht die Stadt Wien im Rahmen der internationalen Aktionstage „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ mit einer groß angelegten Kampagne auf das Thema aufmerksam. Aufmerksamkeitsstarke Bilder und Slogans zeigen Alltagssituationen, in denen Haltung gefragt ist – etwa, wenn abwertende Sprüche fallen oder Grenzen überschritten werden.

Die klare Botschaft: „Schau nicht weg. Sprich es an.“

Denn Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Jeder und jede Einzelne kann einen Unterschied machen – sei es durch Zivilcourage im Alltag oder durch die Unterstützung Betroffener.

Die Stadt Wien stellt dafür umfassende Hilfsangebote bereit:

Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien ist unter der Telefonnummer 01/71 71 9 rund um die Uhr erreichbar – 365 Tage im Jahr. Das Angebot richtet sich an Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die von sexualisierter, körperlicher oder psychischer Gewalt betroffen sind. Aber auch Angehörige, Kolleg*innen oder Freund*innen können sich mit ihren Fragen an den 24-Stunden Frauennotruf wenden. Die Beratung erfolgt telefonisch, per E-Mail oder – nach Terminvereinbarung – persönlich in der Beratungsstelle. Sie ist kostenlos, vertraulich und kann anonym in Anspruch genommen werden. Bei Bedarf werden auch Dolmetscher*innen hinzugezogen.

Männer, die Unterstützung suchen oder Beratung möchten, können sich auch an die Männerberatung Wien wenden. Diese ist unter der Telefonnummer 01/603 28 28 oder online unter www.maenner.at erreichbar.

24-Stunden Frauennotruf: 9.335 Beratungskontakte im Jahr 2025

Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien ist seit 1996 eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene, besteht also seit mittlerweile 30 Jahren.

Im Jahr 2025 verzeichnete das Angebot insgesamt 9.335 Beratungskontakte, davon waren 3.400 Erstkontakte. Durchschnittlich gab es 26 Beratungskontakte pro Tag. Die meisten Kontakte (62 Prozent) erfolgten telefonisch, 32 Prozent per E-Mail und sechs Prozent in Form von persönlichen Terminberatungen.

Die häufigsten Gründe für Erstkontakte waren psychische Gewalt (41 Prozent), körperliche Gewalt (36 Prozent) und sexualisierte Gewalt (19 Prozent). In drei Prozent der Fälle ging es um K.O.-Mittel-Verdachtsfälle. Besonders alarmierend: In 95,1 Prozent der Fälle kam die Gewalt aus dem sozialen Nahbereich – am häufigsten durch aktuelle Beziehungspartner (39,9 Prozent). 94 Prozent der Täter*innen waren männlich.

Die Beratung zu sexualisierter Gewalt ist jene, die die meisten Ressourcen benötigt und bleibt damit die Kernkompetenz des 24-Stunden Frauennotrufs. Im länger andauernden Beratungskontext entfielen 49 Prozent der Fälle auf sexualisierte Gewalt, gefolgt von psychischer Gewalt (24 Prozent) und körperlicher Gewalt (22 Prozent).

Professionelle Hilfe und Prävention

Das zehnköpfige Team des 24-Stunden Frauennotrufs besteht aus Klinischen Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Juristinnen. Neben der Beratung von Betroffenen bietet das Team auch Prozessbegleitung sowie die Begleitung zu Polizei und Gericht an. Darüber hinaus gibt es fachliches Coaching für Gesundheits- und Bildungspersonal sowie Vorträge, Workshops und Schulungen

„Es ist wichtig, dass Frauen wissen, dass sie in einer Notlage professionelle Ansprechpersonen haben – etwa beim 24-Stunden Frauennotruf“, betont Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch. „Deshalb weisen wir immer wieder auf das Hilfsangebot der Stadt Wien hin. Dabei setzen wir jährlich thematische Schwerpunkte, zum Beispiel in Form von Kampagnen.“

Weitere Informationen zur Kampagne und zu den Hilfsangeboten der Stadt Wien finden Sie unter www.wien.gv.at/gewaltschutz.