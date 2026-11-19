Wien (OTS) -

Im Rahmen der Plenarsitzung des ORF-Publikumsrats, der heute, am Donnerstag, dem 19. November 2026, unter dem Vorsitz von Mag.a Gabriele Zgubic-Engleder tagte, resümierte ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Nach wie vor erreichen unsere Programme in Fernsehen, Radio und Online ein großes Publikum. Insgesamt übergibt die noch amtierende Geschäftsführung eine starke Senderflotte, die im europäischen Vergleich zur absoluten Spitze gehört.“

Aber nicht nur mit reichweitenstarken Programmen, sondern auch mit barrierefreien Angeboten, Zeitgeschichte, Kultur oder Vermittlung von Medienkompetenz ermögliche der ORF gesellschaftliche Teilhabe: „All das stärkt unsere Allianz mit dem Publikum. Nähe zu den Menschen herzustellen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern in einer zunehmend fragmentierten Welt wird die große Herausforderung des ORF in den nächsten Jahren sein“, so Thurnher.

An dieses Statement schloss der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig nahtlos an: „Ich möchte das Credo erneuern, dass die Allianz mit dem Publikum die beste Lebensversicherung für den ORF ist. Erstmals ab Jänner widmen wir mit der Direktion ‚Audience und Plattformen‘ dem Publikum eine eigene Direktion, mit der wir institutionell die Brücke vom Publikum zum Programm schlagen wollen. Wenn wir ein ‚ORF für alle‘ sein wollen, müssen wir verstärkt die gesellschaftliche Integrationskraft des ORF nutzen. Denn nur wenn sich das Publikum in seinen verschiedensten Ausprägungen selbst in den Programmen des ORF wiederfindet, wissen die Menschen, wofür sie den ORF-Beitrag zahlen.“

Pig freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Publikumsrat, denn: „Der Fokus auf das Publikum wird noch stärker und intensiver werden. Ich sehe es als unseren Auftrag, eine zunehmend fragmentierte Gesellschaft über die Plattform ORF zusammenzuführen.“