Wien (OTS) -

Der von Clarissa Stadler präsentierte „kulturMONTAG“ am 23. November 2026, der bedingt durch „Die Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ diesmal um 23.10 Uhr in ORF 2 und ORF ON beginnt, blickt zunächst auf die am Sonntag (22.11.) stattfindende 27. NESTROY-Gala, die vom ORF live-zeitversetzt um 21.05 Uhr in ORF III übertragen wird. Außerdem berichtet die Sendung u. a. über Sandra Wollners preisgekröntes Trauerdrama „Everytime“, das demnächst in die heimischen Kinos kommt, weiters über den Hype rund um das gerade erschienene Open-World-Video-Actionspiel GTA VI sowie über die nächste Woche startende Literaturmesse Buch Wien, die einen Ukraine-Schwerpunkt setzt.

Theater in Bestform – Highlights der 27. NESTROY-Gala

Am Sonntag, dem 22. November, werden im Wiener Volkstheater herausragende Leistungen der österreichischen Theaterszene mit dem Wiener Theaterpreis NESTOY ausgezeichnet. Die 27. NESTROY-Gala bringt einige Neuerungen: neben den bewährten Kategorien – darunter auch der ORF-III-Publikumspreis (Online-Voting noch bis Freitag, 20. November unter https://tv.orf.at/orf3) – werden erstmals Auszeichnungen für „Beste Musik“ und ein „Ensemblepreis“ vergeben. Im „kulturMONTAG“-Studio ist Schauspielerin Sunnyi Melles zu Gast, die bei der Gala mit dem Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wird. Ein Beitrag zeichnet die Höhepunkte ihrer beeindruckenden Karriere nach.

„Everytime“ – Preisgekröntes Filmdrama auf Erfolgskurs

Das Trauerdrama „Everytime“ der steirischen Regisseurin Sandra Wollner, das am 27. November in die heimischen Kinos kommt, sorgt international bereits seit Monaten für Aufsehen. Bei den Filmfestspielen von Cannes gewann die vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Produktion heuer den Hauptpreis in der Sektion „Un Certain Regard“, beim Sarajevo Film Festival den Hauptpreis und erst kürzlich wurde sie für den Europäischen Filmpreis im Jänner 2027 in den Kategorien „Beste Regie“ und „Bestes Drehbuch“ nominiert. Birgit Minichmayr verkörpert darin eine trauernde Mutter. Unter der Sonne Teneriffas verwebt Wollner auf poetische Weise Erinnerung und Realität. Der „kulturMONTAG“ porträtiert die in Leoben geborene und heute in Berlin lebende Filmemacherin – Ausschnitte aus „Everytime“ geben Einblicke in ihr aktuelles Werk.

GTA VI – Milliardenerfolg aus der Gaming-Welt

Nach 13-jähriger Wartezeit und mit einem Hype, der weit über die Gaming-Szene hinausreicht, ist gerade GTA VI – „Grand Theft Auto VI“ – erschienen. Die Marktforschung schätzt, dass das viel erwartete Spiel in seiner ersten Verkaufswoche mehr als fünf Milliarden US-Dollar umsetzen könnte. Der „kulturMONTAG“ beleuchtet das Phänomen sowie den weltweiten Hype dahinter und fragt, wie GTA mit der für die Reihe typischen Gewalt umgeht. Mit Lucia steht erstmals auch eine Frau im Zentrum der Hauptgeschichte eines GTA-Teils.

Buch Wien 2026: Fünf Tage Literatur mit Schwerpunkt Ukraine

Von 25. bis 29. November findet in der Messe Wien die 18. Buch Wien statt. Bis zu 350 Aussteller und mehr als 600 Mitwirkende aus 25 Nationen sind beim größten Literaturfest Österreichs vertreten. Unter dem Motto „Mehr Bücher. Mehr Wissen. Mehr O-Ton.“ stehen mehr als 500 Programmpunkte auf acht Bühnen auf dem Programm. Eröffnet wird die Messe von Publizist und Philosoph Michel Friedman. Den Ukraine-Schwerpunkt der Buch Wien kuratiert die ukrainisch-österreichische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk, die auch im „kulturMONTAG“-Studio zu Gast ist.