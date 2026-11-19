Wien (OTS) -

Die gestrige Bürgerversammlung zur Umgestaltung des H.C. Artmannparks hat die Anliegen der Bürger:innen nicht ernst genommen. Statt mit den Menschen den Dialog zu suchen, wurden lediglich die bereits bekannten Pläne ausgehängt.

„Eine Bürgerversammlung ist dazu da, um über Inhalte zu diskutieren und den konstruktiven Austausch zu suchen. Nichts davon ist gestern passiert. Statt den Menschen im Bezirk zuzuhören und ihre Wünsche und Probleme ernst zu nehmen, hat die Bezirksvorstehung die von uns mitinitiierte Bürgerversammlung einfach nur abgesessen. Das ist nicht unser Verständnis von Partizipation“, so Birgit Breitenlacher, Klubobfrau der NEOS in Penzing.

Die NEOS in Penzing kritisieren, dass die ursprüngliche Befragung zur Umgestaltung nicht ausreichend verbreitet wurde und so viele Menschen gar nicht erst die Möglichkeit bekommen haben, ihre Meinung einzubringen. Genau dieses Versäumnis sollte durch die Bürgerversammlung nachgeholt werden. Dass diese Chance nicht genutzt wurde, enttäuscht NEOS im Bezirk sehr.

„Noch ist nichts in Stein gemeißelt und noch lassen sich die Pläne anpassen. Wir müssen den Menschen jetzt zuhören, um das Projekt nach ihren Bedürfnissen und Wünschen gestalten zu können. Das ist unsere Aufgabe als Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker“, so Breitenlacher.