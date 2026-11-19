Wien (OTS) -

Im heutigen Landtag wurde eine wichtige Novelle zum Wiener Gleichbehandlungsgesetz beschlossen, mit der die EU-Entgelttransparenzrichtlinie (EU) 2023/970 auf Landesebene umgesetzt wird.

Ziel der Richtlinie ist es, den Grundsatz „Gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ wirksamer durchzusetzen, Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern durch mehr Transparenz sichtbar zu machen und dadurch den Gender Pay Gap abzubauen.

Entgelttransparenz als Meilenstein für gerechte Entlohnung

Denn wie der Equal Pay Day Jahr für Jahr sichtbar macht, gibt es in der Arbeitswelt immer noch einen gravierenden Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern in Österreich. In Wien gibt es im Bundesländervergleich den geringsten Einkommensunterschied.

Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch: „Lohntransparenz ist der entscheidende Schritt, um ungerechtfertigte Einkommensunterschiede sichtbar zu machen und gleiche sowie gleichwertige Arbeit fair und diskriminierungsfrei zu entlohnen. Es ist nicht zu akzeptieren, dass Frauen immer noch schlechter bezahlt werden als Männer. In Wien wird schon lange eine konsequente Politik für Frauen gemacht, Wien ist die Stadt der Frauen. Mit der Umsetzung der Entgelttransparenz-Richtlinie geht Wien wieder mit positivem Beispiel voran.“

Stadt Wien als Arbeitgeberin vorbildlich

Die Stadt Wien hat schon bisher wesentliche Vorgaben dieser Richtlinie erfüllt. Im Jahr 2012 hat sie sich freiwillig dazu verpflichtet, jährlich einen Bericht zur Einkommenstransparenz zu erstellen und zu veröffentlichen.

„Die Stadt Wien hat ihre Hausaufgaben bereits gemacht. Mit der Dienstrechts- und Besoldungsreform im Jahr 2018 hat die Stadt Wien bereits ein einheitliches und modernes Besoldungssystem auf Basis einer transparenten und diskriminierungsfreien Funktionsbewertung geschaffen. Die Stadt Wien hat wieder einmal ihre Vorbildfunktion wahrgenommen. Mir als Personalstadtrat ist wichtig, dass die Stadt Wien eine moderne, faire und damit attraktive Arbeitgeberin ist, um auch in Zukunft die besten Mitarbeiter*innen gewinnen zu können,“ so Jürgen Czernohorszky.

Die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie ist eine Weiterentwicklung der bereits bestehenden Entgelttransparenz bei der Stadt Wien. Die Analyse ist jetzt noch detaillierter und umfasst beispielsweise neben fixen auch ausgewiesene variable und ergänzende Entgeltbestandteile. Falls die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern fünf Prozent übersteigen und nicht durch objektive, geschlechtsneutrale Kriterien gerechtfertigt werden können, sind von der Stadt Wien als Arbeitgeberin verpflichtend Abhilfemaßnahmen unter Einbeziehung der Gleichbehandlungsbeauftragten und der zuständigen Gewerkschaft umzusetzen.

Unterstützung erhalten Bedienstete der Stadt Wien von der Gleichbehandlungsbeauftragten, die allgemein für alle Fragen im Zusammenhang mit der Stärkung des Grundsatzes des gleichen Entgelts zuständig ist.

Gleichbehandlungsbeauftragte Elisabeth Kromus: „Ich freue mich sehr über die Ausweitung der Aufgaben sowie der Mitwirkungs- und Auskunftsrechte für mich als Gleichbehandlungsbeauftragte im Zusammenhang mit der Entgelttransparenz. So können wir Bewerber*innen und Bedienstete bei der Ausübung ihres Rechts auf gleiches Entgelt noch besser unterstützen und auf die Beseitigung geschlechtsspezifischer Einkommensunterschiede hinwirken.“

Die Landesfrauenvorsitzende der younion Wien, Sabine Slimar-Weißmann, begrüßt die heutige Verankerung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie im Wiener Gleichbehandlungsgesetz als einen weiteren wesentlichen Schritt für echte Gleichstellung.

„Lohntransparenz ist ein unverzichtbarer Hebel für echte Gleichstellung in der Arbeitswelt. Nur wenn Transparenz lückenlos gewährleistet ist, können wir bestehende Ungleichheiten sichtbar machen und sie nachhaltig beseitigen“, betont Slimar-Weißmann.

Für die Gewerkschaft ist der Beschluss ein Ergebnis gelebter Sozialpartnerschaft. „Als Landesfrauenvorsitzende der younion Wien freue ich mich besonders, dass Wien mit dem heutigen Beschluss einmal mehr mit Vorbildwirkung vorangeht und einen weiteren entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zu echter Gleichstellung setzt.“

Die Stadt Wien geht mit der Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie einmal mehr mit gutem Vorbild voran.