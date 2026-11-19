Wien (OTS) -

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling hisste die Kinderrechtefahne gemeinsam mit Gemeinderätin Astrid Pany und Gemeinderat Lukas Burian sowie Vertreter*innen des Menschenrechtsbüros, der Kinder und Jugendanwaltschaft und der Kinder- und Jugendhilfe.

Ein eigenes Gesetz für die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien (KiJA) ist ein wichtiges Signal für die Rechte und Anliegen junger Menschen. Damit werden Kinderrechte und Kinderschutz gestärkt und die Bedeutung einer unabhängigen Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche sichtbar unterstrichen.

Vizebürgermeisterin und Jugendstadträtin Bettina Emmerling: „Kinder und Jugendliche haben Rechte, Bedürfnisse und Anliegen, die in allen gesellschaftlichen Bereichen gehört und berücksichtigt werden müssen. Ein eigenes Gesetz für die Kinder- und Jugendanwaltschaft macht deutlich, welchen Stellenwert junge Menschen und ihre Rechte haben. Es ist ein wichtiger Schritt, um Kinderrechte weiter zu stärken und ihnen auch strukturell mehr Sichtbarkeit zu geben.“

SPÖ-Gemeinderätin Astrid Pany betont: „Kinderrechte sind keine leeren Versprechen, sondern ein klarer Auftrag an uns als Politiker*innen. Jedes Kind in Wien hat das Recht, sicher, geschützt und mit den gleichen Chancen aufzuwachsen, ganz unabhängig von Herkunft oder den finanziellen Möglichkeiten der Eltern. Dazu gehört auch, dass Kinder und Jugendliche gehört werden und ihre Anliegen ernst genommen werden. Mit einem eigenen Gesetz für die Kinder- und Jugendanwaltschaft stärken wir eine unabhängige Stimme für junge Menschen und schaffen eine noch bessere Grundlage, um ihre Rechte zu schützen. Denn eine Stadt, die Kinderrechte ernst nimmt, ist eine Stadt, in der alle eine gute Zukunft haben.“

Kinder- und Jugendanwalt Sebastian Öhner: „Für den täglichen Einsatz für die Rechte von jungen Menschen, braucht es eine stabile Grundlage. Ein eigenes Gesetz sichert die Unabhängigkeit, macht die KiJA sichtbar, schafft Vertrauen und stärkt die Rechte junger Menschen in Wien nachhaltig.“

Junge Menschen in Wien sollen wissen, dass es mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft eine verlässliche Anlaufstelle gibt, an die sie sich wenden können, wenn sie Fragen, Sorgen oder Probleme haben und Unterstützung brauchen. Eine eigenständige gesetzliche Grundlage trägt dazu bei die Kija für junge Menschen, Eltern, Fachpersonen und Institutionen sichtbar zu machen.

Gleichzeitig geht es um eine umfassende Perspektive auf die Lebenswelten junger Menschen. Ihre Rechte und Anliegen müssen in allen Lebensbereichen Gehör finden. Ein eigenes Gesetz bietet die Chance, diesen umfassenden Auftrag sichtbar zu machen und die Stimmen für junge Menschen weiter zu stärken.

Jeden Tag setzt sich die KiJA Wien für die Rechte junger Menschen ein. Der Weg zu einem eigenen Gesetz ist ein bedeutender Schritt, um gemeinsam an der bestmöglichen Entwicklung für junge Menschen zu arbeiten.