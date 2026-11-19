Wien (OTS) -

Der Landesobmann des ÖAAB Wien, Hannes Taborsky, gratuliert Mag. Dr. Eckehard Quin herzlich zu seiner Wiederwahl als Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) sowie zu seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden des Öffentlichen Dienstes im ÖAAB.

Bei der Wahl zum GÖD-Vorsitzenden erhielt Quin ein eindrucksvolles Vertrauensvotum. Auch als Bundesvorsitzender des Öffentlichen Dienstes im ÖAAB wurden Eckehard Quin und sein Team mit überwältigender Zustimmung gewählt.

„Diese Ergebnisse sind ein eindrucksvoller Vertrauensbeweis und eine große Anerkennung für die bisher geleistete Arbeit von Eckehard Quin und seinem Team. Ich gratuliere sehr herzlich und wünsche ihnen für die kommenden Aufgaben viel Erfolg, Kraft und Durchsetzungsvermögen“, betont Taborsky.

„Ein leistungsfähiger Öffentlicher Dienst ist eine unverzichtbare Säule unseres Landes. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten tagtäglich einen wesentlichen Beitrag zum Funktionieren unserer Gesellschaft und zur Sicherstellung hochwertiger öffentlicher Leistungen. Sie verdienen Respekt, Anerkennung und Rahmenbedingungen, die ihrer verantwortungsvollen Arbeit gerecht werden“, so der ÖAAB-Wien-Landesobmann.

Gerade angesichts der Herausforderungen durch den zunehmenden Personalbedarf, die notwendige Entlastung der Beschäftigten und die fortschreitende Digitalisierung brauche es eine starke Interessenvertretung und einen konstruktiven Dialog zwischen Dienstgeber- und Dienstnehmerseite.

„Als Vorsitzender des Öffentlichen Dienstes im ÖAAB und an der Spitze der GÖD trägt Eckehard Quin große Verantwortung für die Interessen der öffentlich Bediensteten. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam die Anliegen der Beschäftigten mit Nachdruck zu vertreten. Unser gemeinsames Ziel ist ein starker, moderner und zukunftsorientierter Öffentlicher Dienst, der gute Arbeitsbedingungen bietet und den Menschen in Österreich verlässliche Leistungen sichert“, hält Taborsky abschließend fest.