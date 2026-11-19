Wien (OTS) -

Ein schwer erkranktes Wiener Seniorenpaar möchte seine Grabstelle am Wiener Zentralfriedhof vorzeitig zurückgeben, weil es aus gesundheitlichen und finanziellen Gründen nicht mehr für die Grabpflege aufkommen kann. Obwohl das Ehepaar sogar auf die Rückerstattung der bereits bezahlten Nutzungsgebühr verzichtet, verweigern die Wiener Friedhöfe die Rückgabe. „Gerade ältere Menschen, die mit schweren Erkrankungen und finanziellen Sorgen kämpfen, brauchen Unterstützung statt zusätzlicher Belastungen. Es ist nicht akzeptabel, dass ein Seniorenpaar in einer solchen Situation auf bürokratische Hürden stößt. Die Wiener Friedhöfe müssen endlich einlenken und eine rasche, unbürokratische Lösung ermöglichen“, fordert die Seniorensprecherin der Wiener Volkspartei Gemeinderätin Ingrid Korosec.

Auch Volksanwältin Gaby Schwarz kritisiert das Vorgehen der Wiener Friedhofsverwaltung scharf. Sie verweist auf Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs, wonach bei Vorliegen wichtiger Gründe ein außerordentliches Kündigungsrecht bestehen kann. Im konkreten Fall seien die Betroffenen weder körperlich noch finanziell in der Lage, die Grabpflege weiterhin zu übernehmen. Dennoch müssten sie befürchten, für mögliche Schäden an der Grabstätte haftbar gemacht zu werden.

„Es ist völlig unverständlich, dass zwei schwer erkrankte ältere Menschen gegen ihren ausdrücklichen Wunsch weiterhin an eine Grabstelle gebunden werden sollen. Gerade in einer solchen Situation braucht es Menschlichkeit und Augenmaß statt starrer Vorschriften“, kritisiert der Friedhofssprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Martin Flicker.

Die Wiener Volkspartei fordert die Friedhöfe Wien daher auf, den konkreten Fall umgehend neu zu beurteilen und grundsätzlich sicherzustellen, dass bei schwerwiegenden gesundheitlichen oder sozialen Härtefällen eine vorzeitige Rückgabe von Grabstellen ermöglicht wird.

„Wer aus gesundheitlichen Gründen eine Grabstelle nicht mehr erhalten kann, darf nicht auf Jahre hinaus an diese Verpflichtung gebunden bleiben. Hier braucht es eine Lösung mit Hausverstand, rechtlichem Augenmaß und vor allem Menschlichkeit“, so Korosec und Flicker abschließend.