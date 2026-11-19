Wien (OTS) -

Der Bundespräsident sprach am Donnerstag, dem 19. November 2026, beim 19. Bundeskongress der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) im Austria Center Vienna zu den rund 1000 Delegierten. In seiner Ansprache stellte er die Bedeutung des Öffentlichen Dienstes in den Mittelpunkt.

Van der Bellen betonte: „Ein starker öffentlicher Dienst ist eine gute Versicherung für eine liberale Demokratie. Und für die Stabilität eines Landes.

Wir dürfen uns glücklich schätzen, in Österreich einen solchen zu haben.“

Der wiedergewählte GÖD-Vorsitzende Eckehard Quin dankte dem Bundespräsidenten für seine anerkennenden Worte: „Der Besuch des Bundespräsidenten ist ein Zeichen der Wertschätzung für die Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrer Arbeit jeden Tag Verantwortung für unser Land übernehmen. Diese Wertschätzung muss auch im Arbeitsalltag spürbar sein. Deshalb werden wir uns in den Gesprächen mit der Dienstgeberseite für konkrete Verbesserungen der Arbeitsbedingungen einsetzen.“

Eckehard Quin wurde mit 86,50 Prozent erneut zum GÖD-Vorsitzenden gewählt. Der 19. GÖD-Bundeskongress ging am Donnerstag, dem 19. November 2026, nach zwei Tagen im Austria Center Vienna zu Ende.