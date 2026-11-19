- 19.11.2026, 12:04:32
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- OTS0134
Empfehlung des ORF-Publikumsrats
Der ORF-Publikumsrat hat in seiner Plenarsitzung am Donnerstag, dem 19. November 2026, unter dem Vorsitz von Mag.a Gabriele Zgubic-Engleder folgende Empfehlung beschlossen:
Empfehlung des ORF-Publikumsrats zum Thema Volks- und Jugendbildung
Der Auftrag des ORF, Volks- und Jugendbildung sowie Schul- und Erwachsenenbildung zu fördern und zu verbreiten, hat laut Jahresumfrage 2026 des ORF-Publikumsrats für das Publikum einen hohen Stellenwert: Insgesamt 77 Prozent halten diesen Auftrag für sehr bzw. ziemlich wichtig (MW 1,8). Die Publikumsratsumfrage 2024 hatte mit Blick auf Themen der Volks- und Jugendbildung die Bereiche Rechtsstaat und Gesetze (für 48 Prozent sehr wichtig, für 36 Prozent ziemlich wichtig), generelle Wissensvermittlung für Kinder und Jugendliche (für 49 Prozent sehr wichtig, für 34 Prozent ziemlich wichtig), Demokratie, Wahlen und politische Mitbestimmung (für 52 Prozent sehr wichtig, für 31 Prozent ziemlich wichtig), Wissenschaft, Forschung, Technologie und Innovation (für 43 Prozent sehr wichtig, für 37 Prozent ziemlich wichtig), österreichische und europäische Geschichte (für 39 Prozent sehr wichtig, für 38 Prozent ziemlich wichtig), Kunst, Kultur und Brauchtum (für 26 Prozent sehr wichtig, für 42 Prozent ziemlich wichtig), Wissen über Medien und Social Media (für 27 Prozent sehr wichtig, für 40 Prozent ziemlich wichtig) sowie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (für 26 Prozent sehr wichtig, für 39 Prozent ziemlich wichtig) als bedeutend ausgewiesen.
In der Sitzung des Publikumsratsrats vom 17. September 2026 zum Schwerpunkt Volks- und Jugendbildung wurden darüber hinaus folgende Anliegen geäußert:
- Der ORF soll das EduTube-Angebot für den Bildungsbereich stärker kommunizieren.
- Medizinisches Wissen soll bei der Behandlung von Gesundheitsthemen in den entsprechenden Formaten verstärkt einfließen.
- In der Berichterstattung soll in geeigneter Form zwischen wissenschaftlich generiertem und aus Partikularinteressen oder -standpunkten gewonnenem Wissen differenziert werden.
- Der ORF soll sich in seiner Berichterstattung verstärkt mit zukunftsrelevanten Themen, wie Technologien, Innovationen, KI und digitalen Kompetenzen für alle Altersgruppen beschäftigen.
- Der Bildungsauftrag des ORF soll als Kernauftrag weiter gestärkt werden, dies insbesondere mit Blick auf Gesundheitskompetenz und Vermittlung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse.
- Der ORF soll Bildungs- und Wissensangebote für Menschen in allen Lebensphasen verständlich, barrierearm und niedrigschwellig gestalten.
- Der Ausbau des ORF zur digitalen Wissensplattform und die Kooperation mit Bildungsorganisationen (gemeinnützige Erwachsenenbildung, Schulen, Hochschulen, weitere Bildungsinstitutionen) insbesondere zu Medienkompetenz sollen forciert werden. Quellenkritik sowie der Umgang mit Desinformation und Künstlicher Intelligenz sind dabei relevante Themen.
- Der ORF soll die Themen Umwelt, Natur und Artenschutz verstärkt adressieren, dies auch im Kontext von Landwirtschaft und gesunder Ernährung.
- Medien-, Gesundheits-, Wirtschafts- und Demokratiekompetenz sowie der Umgang mit KI sind zentrale Bildungsthemen, für die es mit Blick auf die Erreichung junger Zielgruppen auch entsprechende gesetzliche Möglichkeiten für den ORF braucht.
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