Salzburg (OTS) -

Wie können Bildungseinrichtungen Menschen erreichen, die sie bisher noch nicht im Blick haben? Welche Social-Media-Trends sind tatsächlich relevant und wie lassen sie sich sinnvoll für die Erwachsenenbildung nutzen? Mit diesen Fragen beschäftigte sich die grenzüberschreitende Fachtagung „Social Media Trends für die Erwachsenenbildung im EUREGIO-Grenzraum“ am Dienstag, 17. November 2026, in Freilassing.

Social Media verändert, wie Menschen Informationen suchen, sich austauschen und auf neue Angebote aufmerksam werden. Auch für die Erwachsenenbildung eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen und für lebenslanges Lernen zu gewinnen. Wie das in der Praxis gelingen kann, stand im Mittelpunkt der halbtägigen Fachtagung in den Seminarräumen der Lokwelt Freilassing.

Rund 25 Verantwortliche aus den Erwachsenenbildungseinrichtungen der Regionen Salzburg, Traunstein und Berchtesgadener Land kamen zusammen, um aktuelle Entwicklungen kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und konkrete Ideen für die eigene Arbeit mitzunehmen. Fachliche Impulse und praxisorientierte Workshops vermittelten Werkzeuge für die Planung und Umsetzung zielgerichteter Social-Media-Kampagnen. Gleichzeitig bot die Veranstaltung Gelegenheit, erfolgreiche Ansätze aus den Nachbarregionen kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen.

Gemeinsame Herausforderungen, gemeinsames Bildungs-Netzwerk

Denn die Herausforderungen sind auf beiden Seiten der Grenze ähnlich: Wie werden Bildungsangebote sichtbar? Welche Themen sprechen neue Zielgruppen an? Und wo können Einrichtungen gemeinsam mehr erreichen als allein? Langfristig soll aus der Begegnung ein Netzwerk entstehen, das den fachlichen Austausch erleichtert und auch gemeinsame Social-Media-Aktionen ermöglicht.

Veranstaltet wurde die Fachtagung von der vhs Rupertiwinkel als Leadpartner gemeinsam mit dem Verein Salzburger Erwachsenenbildung. Beide Organisationen verbindet eine langjährige Zusammenarbeit in der grenzüberschreitenden Erwachsenenbildung. Mit dem gemeinsamen Projekt stärken sie die Vernetzung und Zukunftsfähigkeit der Bildungsarbeit im EUREGIO-Grenzraum.

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms Bayern–Österreich über die EUREGIO Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein unterstützt.