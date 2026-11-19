Oberwart (OTS) -

In der Fachausstellung wurden von 40 Firmen der Trinkwasserbranche deren Produkte und aktuelle Innovationen präsentiert. Die Fachvorträge, welche mit hochkarätigen Referenten besetzt waren, spannten einen weiten Bogen über aktuelle Entwicklungen in der Trinkwasserwirtschaft, die Wassermengenbilanz und Bedarfsabschätzungen, Richtlinien für Löschwasser und Hydranten, sowie die Materialien und Produkte in Kontakt mit Trinkwasser bis hin zum Schutz der Beschäftigten vor Radoneinflüssen in Wasserversorgungsanlagen.

Der Obmann der Plattform Wasser Burgenland, Ing. Christian ZÖRFUSS (WVMB), sowie seine beiden Stellvertreter, DI Lukas KOLLA (WLV NB) und Ing. Christian PORTSCHY (WV Südl. Bgld. I) betonten die wichtige Rolle der Trinkwasserversorgung in der Daseinsvorsorge der Bevölkerung und die große Bedeutung der Versorgungssicherheit, die in der aktuellen Trockenperiode auf den Prüfstand gestellt wurde. Nach einer Begrüßung durch den Obmann der PWB, Ing. Christian ZÖRFUSS, erfolgten Grußworte durch den Obmann des WV Südl. Bgld. I, Bgm. Franz WACHTER.

Die Vortragsreihe wurde daraufhin von Dipl.-Ing. Anna SELITSCH (Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach) mit dem Thema „Aktuelles aus der Trinkwasserwirtschaft“ eröffnet. Die Beiträge von Dipl.-Ing. Dr.techn. Anika STELZL, BSc (TU Graz) und Ing. Mario Pokatzke (WLV NB) zusammen mit BFR Ing. Martin MITTNECKER (LFV Burgenland) zu den Themen „Wassermengenbilanz und Bedarfsabschätzung“ sowie „Löschwasser und Hydranten“ brachten interessante Aufschlüsse und sorgten für intensive Diskussionen. Auch die Vorträge zu den Themen „Materialien und Produkte in Kontakt mit Trinkwasser“ von Ida PENEDER, BSc (OFI – Österr. Forschungs- und Prüfungsinstitut) und DI Dr.in Marija ZUNABOVIC-PICHLER (Wiener Wasser – MA 31) und „Radon in Wasserversorgungsanlagen – Möglichkeiten zum Schutz der Beschäftigten vor einer erhöhten Radonexposition“ von Dipl. Ing. Angelika KUNTE (AGES) waren für das Publikum hochinteressant.

Die Ausstellung der 40 branchenspezifischen Fachfirmen der Trinkwasserversorgung wurde von den anwesenden Vertretern der Wasserversorgungsunternehmen, Wassergenossenschaften und Gemeinden, sowie Planungsbüros und Behördenvertretern, mit großem Interesse besucht und es entwickelten sich im Rahmen der Veranstaltung viele Fachgespräche rund um die Thematik der Trinkwasserversorgung.

„Der bereits zum 19. Mal stattgefundene Infotag Wasser ist mittlerweile eine fixe Institution in der Wasserwirtschaft des Burgenlandes geworden. Die heutige Veranstaltung hat wieder gezeigt, dass in der Branche eine gute Kooperation erfolgt, und wir gemeinsam auch die zukünftigen Herausforderungen der Trinkwasserversorgung meistern können“, so der Obmann der PWB, Ing. Christian ZÖRFUSS, und seine beiden Stellvertreter DI Lukas KOLLA und Ing. Christian PORTSCHY abschließend.

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