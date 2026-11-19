Salzburg/Wien (OTS) -

6,8 % mehr Einkäufe, 8,0 % mehr verkaufte Artikel in Österreich: Immer mehr Menschen kommen immer öfter zu dm und kaufen je Besuch mehr ein.

Internationale Markenstudie: dm ist beliebteste Marke unter Österreichs Frauen.

Trotz 3,3 % allgemeiner Inflation: Keine Teuerung im Warenkorb der dm Kunden.

Plus 21,4 % auf 236,2 Millionen Euro: dm fährt Investitionsvolumen für Märkte, Logistik und IT in der Ländergruppe hoch.

Nahrungsergänzung, Schnell- bzw. Labortests und Gesundheitsdienstleistungen: dm baut Gesundheitsangebot aus und setzt auf preiswerte dm Marken.

50-Jahr-Jubiläum: dm will Lust an Zukunft machen und spendet 330.000 Euro zur Förderung von bürgerschaftlichem Engagement.

76,6 Millionen Mal wurde im dm Geschäftsjahr 2025/26 (Oktober 2025 bis September 2026) bei dm in Österreich eingekauft – 4,9 Millionen Einkäufe mehr als im Jahr davor (+6,8 %). Täglich sind das rund 250.000 Kundinnen und Kunden – um rund 14.000 mehr als im Vorjahr. Die Menschen kamen nicht nur öfter zu dm, sie kauften zudem bei jedem Besuch mehr ein: Die Anzahl der verkauften Produkte stieg um 30,1 Millionen (+8,0 %) auf 407,4 Millionen Stück im letzten Jahr, der Umsatz um 92 Millionen Euro (+6,7 %) auf 1.466 Millionen Euro. Die Entwicklung bei dm hat sich im Laufe der letzten zwölf Monate immer weiter dynamisiert – ganz gegen den Trend am österreichischen Markt, der für Drogerieprodukte mengenmäßig sogar rückläufig war. Auch in der qualitativen Wahrnehmung konnte dm kräftig zulegen. Sichtbar wird das neben zahlreichen Auszeichnungen unter anderem im Ranking der internationalen Markenstudie Brand Asset Valuator: Erstmals ist dm die beliebteste Marke unter Österreichs Frauen, die Nummer 1 aus rund 1.000 erhobenen Marken!

Auch in der dm Teilgruppe Österreich und Verbundene Länder (Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Bulgarien, Nordmazedonien und Italien) zeigt sich dasselbe Bild. 427,8 Millionen Einkäufe in den letzten zwölf Monaten – das sind um 36,7 Millionen oder +9,4 % mehr als im Vorjahr.

Auch hier gilt, dass die Menschen häufiger zu dm gekommen sind und pro Besuch mehr gekauft haben: Nämlich 2.130,6 Millionen Produkte – das ist ein Plus von 239,7 Millionen Stück oder +12,7 %. Im Umsatz konnte dm um 782 Millionen Euro oder +13,4 % auf 6.633 Millionen Euro zulegen und damit die 6-Milliarden-Marke deutlich überspringen. Der Umsatz der Gesamtgruppe inklusive Deutschland und Polen stieg um 9,3 % auf 20.976 Millionen Euro. In allen 14 dm Ländern gemeinsam zählen erstmals mehr als 100.000 Menschen zur Wirtschaftsgemeinschaft dm drogerie markt (zum Stichtag exakt 100.620). 4.240 Märkte sind insgesamt am Netz – das sind 51 mehr als vor einem Jahr.

Konsequente Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen

Den Grund für den anhaltend steigenden Kundenzuspruch sieht Harald Bauer, Vorsitzender der dm Geschäftsführung, in der konsequenten Kundenorientierung mit konstant günstigen Preisen und hohen Investitionen in die Attraktivität und Weiterentwicklung des „Gesamtkunstwerks dm“: „Einmal mehr ist es uns gelungen, trotz allgemeiner Inflation von +3,3 % in Österreich die Preise bei dm stabil zu halten: Mit einer Deflation von –0,1 % im Warenkorb kaufen dm Kundinnen und Kunden heute gleich günstig ein wie noch vor einem Jahr. Die rund 20.000 Produkte im dm Sortiment wurden im Durchschnitt seit 23,2 Monaten nicht preiserhöht.“ Gleichzeitig konnten die Preise in vielen Bereichen sogar nach unten entwickelt werden. So beispielsweise im Juni und Juli dieses Jahres, als nicht nur die Mehrwertsteuer auf die von der Bundesregierung definierten Grundnahrungsmittel gesenkt wurde, sondern bei insgesamt 170 zusätzlichen Lebensmitteln wie pflanzlichen Drinks, Getreidealternativen oder Spezialmehlen die Preise gesenkt wurden.

Stark steigende Investitionen in Märkte, Logistik und IT

Investiert wurde jedoch nicht nur in die Preise, sondern in einem nie da gewesenen Ausmaß in die Märkte, die Logistik und die IT-Systeme: „Im Geschäftsjahr 2025/26 haben wir unser Investitionsvolumen in den zwölf Ländern der Teilgruppe um 21,4 % oder 41,6 Millionen auf 236,2 Millionen Euro nach oben gefahren“, berichtet Harald Bauer. Weiterhin fließt mit 141,1 Millionen Euro (+17,7 Millionen Euro oder +14,3 %) der größte Anteil in die laufende Modernisierung und Weiterentwicklung der dm Märkte, in den jüngeren Ländern auch in die Standort-Expansion. Das Budget für Investitionen in die Logistik ist mit 77,9 Millionen Euro um mehr als die Hälfte gestiegen. In die Weiterentwicklung der IT-Systeme wurden 14,9 Millionen Euro investiert. „Es gelingt uns, mit allen diesen Maßnahmen so viel Sog zu erzeugen, dass täglich fast 1,3 Millionen Menschen in die 1.986 Märkte der Teilgruppe Österreich kommen. Als Folge dieser Kundenbegeisterung können wir bei dm in einem stagnierenden Marktumfeld in Österreich und in der gesamten Ländergruppe kräftig wachsen. Darauf sind wir stolz, dafür sind wir dankbar und daraus nehmen wir den Ansporn, es im neuen Geschäftsjahr noch einmal ein Stück besser zu machen“, so Harald Bauer. Für die nächsten drei Jahre ist in der Ländergruppe ein Investitionsbudget von 1 Milliarde Euro geplant.

In Österreich wurde das Investitionsvolumen im letzten Jahr um fast ein Drittel auf insgesamt 106,2 Millionen Euro erhöht (+30,4 Millionen, +40,1 %). 73,6 Millionen Euro wurden zur Weiterentwicklung der Logistik investiert, insbesondere in das neue Verteilzentrum Kronstorf. 29,9 Millionen Euro flossen in die Weiterentwicklung der Märkte, 2,5 Millionen Euro in IT-Systeme.

Liebevolle Sortimentskuratierung

Zur permanenten Weiterentwicklung gehört bei dm ganz vorrangig auch die tägliche Arbeit am Sortiment. Im Sinn einer „liebevollen Sortimentskuratierung“ werden aus einem kaum überblickbaren Angebot relevante Anwendungen und Produkte ausgewählt und den Kundinnen und Kunden damit Orientierung ermöglicht. Um das Sortiment aus rund 20.000 Produkten immer aktuell zu halten, werden jährlich rund 6.000 Produkte ein- und ebenso viele ausgelistet. Neben der laufenden Sortimentspflege wurden im Frühjahr alle Märkte umgebaut, nachdem die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden individuell für jeden einzelnen Standort erhoben und das Angebot entsprechend nachjustiert wurde. Im Zuge dieser Umgestaltung der Märkte wurden auch Maßnahmen gesetzt, um die Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erleichtern: Produkte mit hoher Drehung werden mehrfach platziert, damit weniger oft nachbestückt werden muss. Erstmals werden in größerem Umfang auch Trays eingesetzt: Es werden nicht mehr einzelne Produkte ins Regal gestellt, sondern ein ganzer Karton – auch das eine bewusste Maßnahme im Spannungsfeld zwischen Fachmarkt und Diskont, um Ressourcen für die Kundenberatung frei zu machen und Spielraum für Preissenkungen zu schaffen.

Serviceleistungen und Digitalisierung im Fokus

Auch hinter den Kulissen werden Strukturen und Prozesse weiterentwickelt und durch eine Intensivierung der länderübergreifenden Zusammenarbeit Synergien nutzbar gemacht. Dazu zählen umfangreiche Investitionen in Automatisierungen, um dem Fachkräftemangel vorzubeugen, der aufgrund der demografischen Entwicklung in praktisch allen Ländern zunimmt. Menschliche Arbeitskraft wird für Tätigkeiten freigespielt, bei denen menschliche Qualität einen echten Unterschied macht.

Bei der Weiterentwicklung der dm Systeme spielt das Zusammenwirken von digitalen Services und dem Einkaufserlebnis in den dm Märkten eine zentrale Rolle. 72 Märkte in Österreich sind bereits mit Abholstationen ausgestattet. Denn eine steigende Zahl von Kundinnen und Kunden schätzt es, den Einkauf bequem über die Mein dm-App von zu Hause aus zu erledigen und die fertig gepackte Einkaufstasche dann am Weg mitzunehmen.

In Wien, Salzburg, Graz, Linz, Innsbruck und Bruck an der Mur wird außerdem der Service der Expresszustellung angeboten: Die bestellte Ware kommt hier nicht aus einem zentralen Lager, sondern wird vor Ort im dm Markt gepackt und auf kurzem Weg schnell und pünktlich zugestellt. Mit einer Pünktlichkeitsquote von 99,87 % wird nahezu jede Expressbestellung zur bestellten Zeit geliefert. Dieses Konzept hält Wertschöpfung im stationären Handel und leistet damit einen Beitrag, um regionale Versorgung und Arbeitsplätze zu sichern, auch wenn der Anteil der Menschen steigt, die ihren Einkauf lieber online tätigen. Mit einem Umsatzplus von 21,0 % konnten sich die Umsätze im österreichischen dm Online Shop und in der Mein dm-App überproportional entwickeln. In Österreich wurde online ein Umsatz von 62,5 Millionen Euro erzielt, in der Ländergruppe waren es 267,2 Millionen Euro.

Dementsprechend intensiv wird an der Weiterentwicklung der digitalen Kontaktpunkte zu den Kunden gearbeitet – bis hin zu digitalen Einkaufsassistenten, die den Einkauf künftig noch komfortabler machen sollen. Doch auch in vielen anderen Bereichen befinden sich Automatisierungen und die Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Pilotierungs- oder Testphase: Beispielsweise werden in der dm Gruppe Roboter für die laufenden Bestandszählungen in den Märkten getestet. In den Friseur- und Kosmetikstudios läuft ein Test mit einem KI-gesteuerten Rezeptionssystem, um die Terminbuchung einfacher und bedarfsorientierter zu gestalten.

So wird KI immer mehr zum selbstverständlichen Teil des Arbeitsalltags bei dm: dmGPT generierte 2025 mehr als 5,5 Millionen KI-Unterstützungsvorschläge für Mitarbeitende. Die Möglichkeiten der KI werden dort nutzbar gemacht, wo sie Kunden und Mitarbeitern einen konkreten Nutzen bietet. Die Mitarbeiter sollen neue Technologien nicht nur anwenden, sondern deren Möglichkeiten beurteilen und selbstbestimmt für ihre Aufgaben nutzen können: Dazu werden entsprechende Lern- und Unterstützungsangebote für einen verantwortungsvollen und souveränen Umgang mit generativer KI entwickelt.

Gesunderhaltung als gesellschaftliches Anliegen

Bei der Weiterentwicklung des Angebotsportfolios wird das Themenfeld Gesundheit mit erhöhter Priorität bearbeitet: Seit jeher versteht sich dm als kompetenter Anbieter in Sachen Schönheit und Gesundheit. Mit einem Mengenanteil von rund 40 % am Gesamtmarkt aus Lebensmittel- und Drogeriefachhandel ist dm unangefochten der relevante Anbieter in der Kategorie Gesundheit und wächst mit rund 10 % mehr als doppelt so stark wie der Mitbewerb. Diese Marktstellung zeigt, in welchem Ausmaß die Kunden dm Gesundheitskompetenz zutrauen und entsprechende Produkte und Dienstleistungen bei dm suchen.

Die Notwendigkeit für innovative neue Lösungen für die Menschen liegt in den grundlegenden Veränderungen der Gesellschaft begründet, in den begrenzten Ressourcen des Gesundheits- und Sozialsystems und in einem neuen Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung: In einer alternden Gesellschaft werden Prävention und Gesunderhaltung zur gesellschaftlichen Notwendigkeit. Gleichzeitig sind die Gesundheitssysteme am Limit und es sind oft gerade die Präventionsmaßnahmen, die dem Sparstift zum Opfer fallen. Mit neuen Angeboten in den Produktsortimenten und mit Gesundheitsdienstleistungen, die niederschwellig und leistbar sind, will man seitens dm die Menschen bei der Gesunderhaltung unterstützen und damit das Gesundheitssystem entlasten. In den einzelnen dm Ländern sind von digitaler Hautanalyse oder Kooperationen mit Dermatologen bis zu Augenscreening, Labor- oder Selbsttests vielfältige Pilotierungen und Tests am Start, um relevante Best Practices zu identifizieren. In Österreich baut dm dabei auf die Erfahrungen in den 116 Friseur- und 84 Kosmetikstudios auf: Schon heute nehmen dm Kundinnen und Kunden hier jährlich rund 333.000 Gesundheitsbehandlungen in Anspruch – von klassischer und diabetischer Fußpflege bis zur Behandlung von eingewachsenen Nägeln, Nagelpilz oder Hühneraugen, von Gesichtsbehandlungen bei Akne oder Rötungen bis zu Kopfhautbehandlungen.

Neben der Entwicklung von Dienstleistungsangeboten wird intensiv an der Potenzialprüfung im heute bestehenden Sortiment aller Länder gearbeitet. Dabei wird auch das Angebot im Bereich der dm Marken ausgebaut – das betrifft beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel, Schnell- oder Labortests und damit Produkte, die in den engen Grenzen des österreichischen Apothekenmonopols in der Drogerie angeboten werden dürfen. Ein weiteres Vorhaben ist die Ausrollung der Versandapotheke dm-med in weitere Länder. Begleitet wird die Angebotsentwicklung durch eine Weiterentwicklung der Kommunikationsmaßnahmen im Bereich Gesundheit und die Weiterentwicklung des Ladenbildes, um dem Thema Gesundheit in den Märkten noch mehr Präsenz zu geben.

Forderung nach OTC für die Drogerie bleibt aufrecht

Weiterhin verfolgt dm das Anliegen, auch seinen österreichischen Kundinnen und Kunden rezeptfreie Arzneimittel abseits sprichwörtlicher Apothekerpreise anbieten zu können. Österreich ist nach wie vor eines der europäischen Schlusslichter, was das Zutrauen in die Mündigkeit der Verbraucher betrifft. Allein aus den dm Marken sind es über hundert Pharma-Artikel, die in anderen Ländern selbstverständlich im dm Regal stehen, in Österreich aber nicht verkauft werden dürfen. Betroffen sind hier insbesondere Produkte der dm Marke Mivolis wie Arzneitees, Erkältungsbalsame oder Baldrian-Produkte. Dazu kommen VISIOMAX Kontaktlinsen sowie Ibuprofen- bzw. Paracetamol-haltige Produkte. Ob ACC, Bepanthen, Imodium, Nasivin, Nurofen, WICK Vapo Rub oder Voltaren – bei Produkten, die in jedem österreichischen Haushalt auf Vorrat im Arzneimittelschrank gelagert werden und die mit einem Mausklick von europäischen Versandapotheken bestellt werden können, ist das Festhalten am österreichischen Apothekenmonopol in keiner Weise nachvollziehbar.

Lust an Zukunft zum 50-Jahr-Jubiläum in Österreich

Freude am aktiven Gestalten wird nicht nur in den vielfältigen Maßnahmen zur Weiterentwicklung sichtbar, sondern ist auch das zentrale Thema im heurigen 50-Jahr-Jubiläum von dm drogerie markt in Österreich: Mit der Initiative Lust an Zukunft will dm Menschen dafür begeistern, zum Mitgestalter in der Gesellschaft zu werden – zum Mitgestalter einer Zukunft, in der es sich gut leben lässt, in der wir aufeinander achten, in der das Miteinander im Mittelpunkt steht.

Von März bis September haben über 180 Menschen über die Plattform dm-LustanZukunft.at von ihren bürgerschaftlichen Aktivitäten erzählt. Über die dm eigenen Kanäle, das Kundenmagazin und Medienkooperationen konnten diese positiven Geschichten und Erlebnisse mit einem riesigen Publikum von rund 65 Millionen Kontakten geteilt werden. Zusätzlich waren Vereine und Organisationen eingeladen, Konzepte vorzustellen, die auf bürgerschaftliches Engagement setzen. 148 Projekte und Konzepte wurden von dm ins Rampenlicht gestellt, um Menschen, die positive Veränderungen mitgestalten wollen, mit Organisationen zusammenzubringen, die dieses Engagement organisieren. Außerdem wurden 50 Projekte mit insgesamt 330.000 Euro unterstützt, um vor Ort in ganz Österreich noch ein Stück mehr Zukunft möglich zu machen.

„mehr vom leben zeit“ für dm Mitarbeiter

Das Anliegen hinter Lust an Zukunft hat bei dm bereits Tradition: Seit 16 Jahren können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Arbeitstag pro Jahr für einen guten Zweck nutzen. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums wurde diese Möglichkeit nun erweitert: Alle, die für eine Blaulicht-Organisation tätig sind, bekommen einen zweiten Tag für ihren Einsatz dazu. Außerdem kann der „mehr vom leben tag“ ab sofort auch stundenweise genutzt werden. Damit sollen regelmäßige Engagements über längere Zeiträume gefördert werden. Die Mitarbeiter erhalten auf diesem Weg einen Impuls, Verantwortung zu übernehmen, den eigenen Horizont zu erweitern und sich dabei persönlich weiterzuentwickeln. Bis zu 20 % der Mitarbeiter nehmen das Angebot in Anspruch.