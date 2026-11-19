Wien (OTS) -

Am Dienstagnachmittag kam es im Alois-Drasche-Park auf der Wieden zu einem neuerlichen brutalen Gewaltverbrechen: Zwei bislang unbekannte Täter versuchten, einen 43-jährigen Mann auszurauben. Als sich das Opfer zur Wehr setzte, zog einer der Angreifer ein Messer und stach dem Mann in den Rücken, wobei laut Polizeiangaben auch die Lunge getroffen wurde. „Diese neuerliche Bluttat mitten am Nachmittag ist erschütternd, aber es hat sich leider abgezeichnet. Die rot-pinke Stadtregierung muss endlich aufwachen! Die Menschen auf der Wieden haben ein Recht darauf, sich zu jeder Tageszeit sicher im öffentlichen Raum zu bewegen“, erklärt die Wiener ÖVP-Landtagsabgeordnete Caroline Hungerländer.

Dass sich die Sicherheitslage in diesem Grätzl massiv verschärft, zeigt auch der Blick auf die unmittelbare Nachbarschaft: Bereits am Montag kam es im angrenzenden fünften Bezirk bei der Haltestelle Kliebergasse zu zwei schweren Raubüberfällen, bei denen ein 39-Jähriger und ein 40-Jähriger mit einer Eisenstange attackiert und verletzt wurden. „Der Alois-Drasche-Park hat sich längst zu einem Gewalthotspot entwickelt, der von der Stadtregierung hartnäckig ignoriert wird. Während SPÖ und Neos im Rathaus wegsehen, eskaliert die Gewalt auf offener Straße und in unseren Parks“, kritisiert Johannes Pasquali, Klubobmann der ÖVP Wieden, die Untätigkeit der Stadtregierung.

Es braucht endlich sinnvolle Schutzmaßnahmen für die Bewohnerinnen und Bewohner in Wieden. Konkret verlangen Hungerländer und Pasquali die Installation einer permanenten Videoüberwachung im Alois-Drasche-Park, die Ausarbeitung eines ganzheitlichen Sicherheitskonzepts sowie die sofortige Einberufung eines Runden Tisches mit allen zuständigen Stellen. „Im Alois-Drasche-Park ist es bereits weit nach Zwölf – wir erwarten uns von der rot-pinken Stadtregierung endlich Schluss mit der Vogel-Strauß-Politik und rasche Maßnahmen für die Sicherheit der Wiednerinnen und Wiedner“, schließen Hungerländer und Pasquali.