Wien (OTS) -

Arabel Bernecker-Thiel: „Thema auf Basis der laufenden Studie diskutieren“

Kaum ein anderes Tierschutzthema wird so emotional diskutiert wie die Zukunft der Fiaker. Für die einen gehören sie zur Wiener Tradition und sind eine beliebte Touristenattraktion, die anderen befürchten Tierleid und die Belastungen der Pferde im innerstädtischen Verkehr.

Für Arabel Bernecker-Thiel, Tierschutzsprecherin NEOS Wien, ist klar, dass diese Diskussion geführt werden muss, aber auch, dass sie eine fundierte Grundlage braucht: „Die Zukunft der Fiaker ist ein Thema, bei dem unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen. Es geht um den Schutz und das Wohlbefinden der Pferde, aber auch um einen Wirtschaftsfaktor und die Existenzgrundlage einer ganzen Branche. Es ist unsere Verantwortung, keine Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen. Die richtige Vorgangsweise ist, alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen und Entscheidungen auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen.“

Eine wichtige Grundlage dafür wird eine Studie der Veterinärmedizinischen Universität Wien im Auftrag von Stadt und Bund liefern. Der praktische Teil der Untersuchung, bei dem zwölf Fiakerpferde über ein Jahr hinweg begleitet und unter verschiedenen Witterungsbedingungen untersucht wurden, ist bereits abgeschlossen. Die Ergebnisse der Studie sollen Anfang 2027 vorliegen.

„Für Gesundheit und Wohlbefinden der Pferde geht es nicht nur um extreme Temperatur- und Wetterbedingungen, sondern auch um Einsatzgebiete, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen. Wir brauchen die Studie als Grundlage für unsere Entscheidungen. Es wäre nicht seriös, jetzt so knapp vor dem Vorliegen der Ergebnisse etwas übers Knie zu brechen“, so Bernecker-Thiel.