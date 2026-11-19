Wien (OTS) -

Am Samstag, 16. Jänner 2027, lädt die Österreichische Apothekerkammer bereits zum 82. Mal zum Ball der Pharmazie in die Wiener Hofburg. Partnerbundesland ist heuer Salzburg. Die Apothekerkammer Salzburg übernimmt die Schirmherrschaft und bringt Salzburger Musiker:innen und Schmankerl nach Wien. Einlass ist um 20 Uhr, getanzt wird bis 4 Uhr früh.

Auf dem Medikationsplan vieler Ballbegeisterter ist der 16. Jänner 2027 daher bereits dick rot markiert: Da wird eine Extra-Dosis Lebensfreude eingenommen. Die Nebenwirkungen sind bekannt und durchaus erwünscht: festliche Atmosphäre, abwechslungsreiche Musik, inspirierende Begegnungen, eingebettet in eine lange Nacht voller Tanz und Unterhaltung. Die Liste der Acts und Akteure ist genauso lang wie die Ballnacht.

Mozart zur Eröffnung, Anna Buchegger zu Mitternacht

Um 21 Uhr eröffnen Sänger:innen des Vokalensembles Sonance den Ball im Festsaal mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart. Das zehnköpfige A-cappella-Ensemble hat sich am Mozarteum Salzburg gegründet. Sein Repertoire reicht von der Renaissance bis zur Gegenwart. Die Eröffnung choreografiert Chris Lachmuth von der Tanzschule Chris, durch den Abend führt Moderatorin Nina Kraft.

Um Mitternacht steht Anna Buchegger auf der Bühne. Die Sängerin aus Abtenau im Tennengau gewann „Starmania 21“ und verbindet Pop mit Elementen der Volksmusik. Im Anschluss folgt die Mitternachtsquadrille.

Von Strauß bis Karaoke: das Programm in den Sälen

Im Festsaal spielen Orchester und Bigband der Wiener Klangvereinigung, vom Walzer bis zur Quadrille, mit Musik von Strauß, Lanner und Ziehrer. In den übrigen Sälen gibt es:

Soul mit Mama’s Soul Club im Zeremoniensaal

eine Latin-Tanzbar in der Geheimen Ratstube, angeleitet von der Tanzschule Chris

ab 20 Uhr das „Café Mozart“ im Gartensaal mit dem Paganin Soatnquartett

ab 22 Uhr eine Karaoke-Bar in der Gardehalle

ab 23 Uhr die Radio Wien Ball-Disco im Forum

In Rittersaal, Wintergarten und Seitengalerie spielen unter anderem Classic Sound Vienna, die Slörfcäts und die Jazzophoniker.

Den Salzburg-Schwerpunkt spürt man auch abseits der Bühnen. In Orchestergang und Seitengalerie gibt es eine Bar mit Salzburger Schmankerln, Partnerstände sowie „Wolfgang & Nannerl“ und Magic Cercle. Im Vorsaal warten eine Beauty Lounge, eine Champagner-Bar und eine Mini-Apotheke. Im Wintergarten lädt die „ApoTheke“ zum Verweilen ein, und ab 22 Uhr gibt es in der Eingangshalle einen Würstelstand.

Alle Informationen zum 82. Ball der Pharmazie

Samstag, 16. Jänner 2027 | Einlass 20 Uhr, Eröffnung 21 Uhr, Ende 4 Uhr

Hofburg Wien, Eingang Heldenplatz

Veranstalter: Österreichische Apothekerkammer

Tickets und Infos: www.ballderpharmazie.at, die Eintrittskarte kostet 145 Euro. Schüler:innen und Studierende bis zum vollendeten 28. Lebensjahr zahlen 70 Euro

Logen im Festsaal sind auf Anfrage unter [email protected] erhältlich.