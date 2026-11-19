Wien (OTS) -

In der Aktuellen Stunde des Wiener Landtags zum Gewaltschutz warnen die Familien- und Frauensprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Sabine Keri, und Landtagsabgeordneter Lorenz Mayer vor einer besorgniserregenden Zunahme schwerer Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Wien. Während im Vorjahr 45 schwere Gewalttaten und 16 Femizide verzeichnet wurden, stehen in Wien nun 82 schwere Gewalttaten und 19 Femizide im Raum, begleitet von heftigen Gewaltvorfällen in nahezu jedem Monat. „82 schwere Gewalttaten und 19 Femizide in Wien sind ein Alarmzeichen, bei dem wir ganz genau hinschauen müssen. In fast allen Fällen kennen die betroffenen Frauen und Mädchen ihre Täter aus dem persönlichen Umfeld – das verlangt eine schonungslose, ehrliche Auseinandersetzung mit den Täterprofilen und ein entschlossenes Zusammenwirken von Wien und dem Bund“, erklärt Keri.

Gewaltschutz darf nicht auf pauschale Vorwürfe an den Bund verkürzt werden, zumal auf Bundesebene im Juni unter anderem ein Plus von 1,75 Millionen Euro für den Gewaltschutz, gleichbleibende Zweckzuschüsse für Frauenschutzunterkünfte in den Jahren 2027 und 2028 sowie eine Million Euro für Gewaltambulanzen festgehalten wurden. „Gerade am Internationalen Männertag muss klar sein: Männer und Frauen stehen gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Mädchen auf. Dazu gehört auch, ehrkulturelle Gewalt und überholte Ehrvorstellungen offen zu benennen, die Mädchen und Frauen in Freiheit, Bildung oder Beruf einschränken – ohne ideologische Scheuklappen“, betont Mayer.

Es braucht wieder einen regelmäßig tagenden Unterausschuss zum Thema Gewaltschutz im Wiener Landtag sowie ein umfassendes Gewaltschutzsystem, das Aufklärung, Schutz und eine konsequente, schonungslose Täterarbeit verbindet. Statt auf Ausreden oder ideologische Denkverbote zu setzen, braucht es in Wien eine ehrliche Analyse der Ursachen und Täterprofile sowie eine enge Zusammenarbeit aller politischen Ebenen. „Wir müssen Gewalt verhindern, bevor sie passiert, und konsequent dort hinschauen, wo Frauen und Mädchen gefährdet sind. Wer Gewalt wirksam bekämpfen will, braucht klare Fakten, konsequente Täterarbeit und den gemeinsamen Willen aller Verantwortlichen in Wien“, so Keri und Mayer abschließend.