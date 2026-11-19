Wien (OTS) -

Ein Theatererlebnis der besonderen Art erwartet das Publikum im Advent 2026 im Theatermuseum: Richard Teschners Weihnachtsspiel entführt in eine poetische Welt aus bewegten Figuren, stimmungsvollen Winterbildern und geheimnisvollen Klängen. Das pantomimische Figurentheater kommt ganz ohne Worte aus und entfaltet gerade dadurch eine stille, meditative Wirkung – ein außergewöhnliches Erlebnis in der Vorweihnachtszeit.

Ein Gesamtkunstwerk aus Figuren, Licht und Musik

Der Wiener Jugendstilkünstler Richard Teschner (1879–1948) war ein Theater-Visionär, der nahezu alle Elemente seiner Inszenierungen selbst entwarf und gestaltete: die charakteristischen Stabfiguren, Bühnenbilder, Musik sowie die raffinierten Licht- und Projektionseffekte. Mit dem eigens entwickelten Figurenspiegel schuf er eine revolutionäre Bühnenform, in der Figuren und visuelle Effekte zu einem unverwechselbaren Gesamtkunstwerk verschmelzen. Seine besondere Spieltechnik verleiht den Figuren eine erstaunliche Ausdruckskraft.

Ein Schatz aus der Welt des Figurentheaters

Ein wahrer Schatz ist der historische Bestand, der nach Teschners Tod zuerst in die Theatersammlung der Österreichischen Nationalbibliothek gelangte und heute im Theatermuseum bewahrt wird. Neben den originalen Figuren und der Bühneneinrichtung umfasst er auch Skizzen, Spielanweisungen und Werktagebücher. Sie ermöglichten die Rekonstruktion des Weihnachtsspiels, das 1991 erstmals in einem Teschners Atelier in Gersthof nachempfundenen Raum im Palais Lobkowitz gezeigt wurde.

Ein intimes Theatererlebnis

Im Advent 2026 wird dieses besondere Figurentheater nach längerer Pause wieder aufgeführt. Die Vorstellungen für maximal 30 Personen bieten Gelegenheit, Teschners faszinierende Theaterwelt in einem intimen Rahmen kennenzulernen. Empfohlen für Erwachsene und Jugendliche ab etwa 10 bis 12 Jahren.

WEIHNACHTSSPIEL

Richard Teschners einzigartiges Figurentheater im Theatermuseum

Theatermuseum, Palais Lobkowitz, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien

Termine

Samstag, 19. Dezember 2026, 16 Uhr

Montag, 21. Dezember 2026, 19 Uhr

Dienstag, 22. Dezember 2026, 19 Uhr

Donnerstag, 23. Dezember 2026, 19 Uhr

Freitag, 24.Dezember 2026, 11 Uhr



Tickets: Ꞓ 28 / ermäßigt Ꞓ 15

Erhältlich im Onlineshop des Theatermuseums im Palais Lobkowitz.



Änderungen vorbehalten.

Pressetext sowie Bildmaterial stehen auf der Presseseite des Theatermuseums zur Verfügung:https://www.theatermuseum.at/presse/weihnachtsspiel

Das Theatermuseum ist ein Museum des KHM-Museumsverbands, der als bedeutendste museale Wissenschafts- und Forschungseinrichtung Österreichs gilt. Der Verband umfasst das Kunsthistorische Museum, das Weltmuseum Wien, das Theatermuseum, und die weiteren Standorte Kaiserliche Schatzkammer, Kaiserlichen Wagenburg, Theseustempel im Volksgarten und Schloss Ambras bei Innsbruck. Der KHM-Museumsverband ist einer der größten Museumsverbände Europas und vereint ein einzigartiges Spektrum an Kunst- und Kultursammlungen von der Antike bis zur Gegenwart, von europäischer bis außereuropäischer Kunst.