Wien (OTS) -

BMWET stärkt durch Reorganisation strategische Wirtschaftspolitik mit drei neuen Instrumenten: Forum Wirtschaft, Beirat für wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik, Stabstelle für wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik

„Wir öffnen das Wirtschaftsministerium, holen den Blick von außen durch Experten und Praktiker herein und stärken die strategische Wirtschaftspolitik im BMWET“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer will die besten Rahmenbedingungen für Betriebe schaffen, die in Österreich investieren und Arbeitsplätze sichern. Im Zuge der Reorganisation des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) fließen deshalb wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Betrieben noch stärker in die Arbeit an langfristigen Standortfragen ein.

„Laut WIFO-Prognose wächst Österreichs Wirtschaft 2027 um 1,3 Prozent. Damit können wir vom Schlusslicht ins europäische Mittelfeld aufrücken und stärker wachsen als Deutschland. Die Maßnahmen der Bundesregierung greifen. Um unseren Wohlstand langfristig zu sichern, brauchen wir deutlich mehr Wachstum. Bis 2035 wollen wir wieder zu den zehn wettbewerbsfähigsten Industrienationen der Welt gehören“, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Zur Reorganisation des Ministeriums sagt Hattmannsdorfer: „Mit der Reorganisation unseres Hauses geben wir Standortfragen mehr Gewicht. Im Forum Wirtschaft für Wettbewerb und Wachstum können Fachleute aus Wissenschaft und Praxis sowie Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge einbringen. Der unabhängige Beirat für wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik begleitet den Austausch wissenschaftlich. Die neue Stabsstelle für wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik bündelt die Arbeit im Haus und ist Anlaufstelle für Betriebe. So können wir die Rahmenbedingungen für unsere Betriebe gezielt verbessern.“

Reorganisation im BMWET stärkt die langfristige Standortpolitik

Mit der Reorganisation stärkt das Wirtschaftsministerium die Arbeit an langfristigen Standortfragen und strafft zugleich seine Organisation. Dazu hat das BMWET eine Sektion gestrichen und so von 7 auf 6 Sektionen reduziert, weiters in Summe um zwei Abteilungen reduziert und durch die Zusammenlegung von sektionsübergreifender Querschnittmaterien wird eine neue Stabstelle für strategische Wirtschaftspolitik geschaffen. Damit wird das BMWET schlanker und schlagkräftiger.

Um wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Betrieben stärker in die Standortpolitik einzubeziehen, setzt das Ministerium auf drei Schwerpunkte:

Forum Wirtschaft für Wettbewerb und Wachstum. Das Forum Wirtschaft bietet Raum für gezielten Austausch über wirtschaftspolitische Fragen. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Fachleute und Interessenvertretungen können sich aktiv einbringen, Erfahrungen teilen und konkrete Vorschläge für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum zur Diskussion stellen. Beirat für wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik. Das Forum Wirtschaft wird vom Beirat für wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik wissenschaftlich begleitet. Der Beirat berät das BMWET unabhängig und auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse. Seine Mitglieder verantworten ihre Analysen und Empfehlungen eigenständig. Den Vorsitz führt Univ.-Prof. Dr. Tobias Thomas (Universität Graz). Dem Beirat gehören außerdem Saori Dubourg (Vorstandsvorsitzende der Greiner AG), Gabriel Felbermayr (WIFO-Direktor), Gerlinde Fellner-Röhling (Wirtschaftswissenschaftlerin), Iris Filzwieser (Unternehmerin und Industrieexpertin), Justus Haucap (Wettbewerbsökonom) und Georg Kopetz (Unternehmer und Technologieexperte) an. Stabsstelle für wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik. Die Stabsstelle bringt verschiedene Fachbereiche des Ministeriums zusammen. Gemeinsam arbeiten sie daran, Österreich wettbewerbsfähiger zu machen und das Wachstum zu stärken. Betriebe können sich mit konkreten Anliegen und Vorschlägen direkt an die Stabsstelle wenden.

Wie Österreich Wachstum stärken und Wohlstand auf Dauer sichern kann

„Österreich ist ein wohlhabendes Land mit einer starken wirtschaftlichen Basis. Darauf können wir aufbauen. Unser Wohlstand ist seit fast zwei Jahrzehnten kaum gewachsen. Wo die Investitionsdynamik nachlässt, das Arbeitskräftepotenzial zurückgeht und die Produktivität nur langsam steigt, liegen auch die Ansatzpunkte für stärkeres Wachstum. Mit unserer ersten Analyse verbinden wir wissenschaftliche Erkenntnisse mit unternehmerischer Erfahrung und zeigen zehn Weichenstellungen für den Standort Österreich auf. Wenn wir die Bedingungen für Investitionen, Arbeit und Innovation nachhaltig verbessern, können wir unseren Wohlstand für heutige und künftige Generationen sichern und ausbauen“, so Beiratsvorsitzender Univ.-Prof. Dr. Tobias Thomas.

Im Mittelpunkt der Analyse stehen bessere Bedingungen für Investitionen, die Gewinnung von Arbeitskräften und eine höhere Produktivität, damit sich das Wachstum langfristig auch in höheren Einkommen pro Kopf niederschlägt.

Investitionen. Die Investitionsquote lag 2025 mit 23,6 Prozent des BIP über dem EU-Durchschnitt von 21,4 Prozent. Die Investitionsdynamik hat sich jedoch abgeschwächt.

Die Investitionsquote lag 2025 mit 23,6 Prozent des BIP über dem EU-Durchschnitt von 21,4 Prozent. Die Investitionsdynamik hat sich jedoch abgeschwächt. Arbeitsangebot. Die Zahl der Menschen im Erwerbsalter von 15 bis 64 Jahren dürfte laut Prognosen bis 2040 um 262.000 und bis 2060 um 349.000 sinken. Die Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen liegt unter dem EU-Durchschnitt, die Teilzeitquote darüber.

Die Zahl der Menschen im Erwerbsalter von 15 bis 64 Jahren dürfte laut Prognosen bis 2040 um 262.000 und bis 2060 um 349.000 sinken. Die Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen liegt unter dem EU-Durchschnitt, die Teilzeitquote darüber. Produktivität. Das jährliche Wachstum der Arbeitsproduktivität sank von 1,4 Prozent im Zeitraum 2000 bis 2009 auf 0,7 Prozent im Zeitraum 2010 bis 2019. Seit 2020 liegt es bei 0,1 Prozent.

Mit dem „Herbst der Ergebnisse“ hat die Bundesregierung bereits konkrete Schritte für einen wettbewerbsfähigen Standort gesetzt. Dazu zählen der Industriestrompreis, die Aktivpension und einfachere Genehmigungsverfahren für Betriebe im Rahmen der Gewerberechtsreform.

Damit greift die Bundesregierung bereits mehrere der zehn Handlungsfelder auf, die der Wirtschaftspolitische Beirat benennt. Dazu gehören auch bessere Investitionsbedingungen, stärkere Kapitalmärkte, eine wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung, die Gewinnung zusätzlicher Arbeitskräfte, mehr Wettbewerb und Unternehmensdynamik, Qualifikation, Forschung und Innovation sowie nachhaltige öffentliche Finanzen.