St. Pölten (OTS) -

HYPO NOE beteiligt sich erneut an der internationalen Kampagne „Orange the World“ der Vereinten gegen Gewalt an Frauen.

Während der Aktion werden die Monitore in den HYPO NOE Filialen in Niederösterreich und Wien mit orangefarbenen Botschaften bespielt.

Die Landesbank greift die Kampagne zusätzlich auf ihren Social-Media-Kanälen auf.

„Orange the World“ findet jährlich vom 25. November bis 10. Dezember statt.

Die Kampagne umfasst 16 Aktionstage zwischen dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und dem Internationalen Menschenrechtstag.

Mit der Farbe Orange wird weltweit ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt.

Warum beteiligt sich die HYPO NOE an der Kampagne?

„Ein Leuchtfeuer soll gesehen werden und genau darum geht es auch bei ‚Orange the World‘: hinsehen, Bewusstsein schaffen und vor allem zeigen, dass Gewalt gegen Frauen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben darf. Als Landesbank sind wir fest in Niederösterreich und Wien verankert und erreichen täglich viele Menschen. Diese Sichtbarkeit wollen wir nutzen, um ein klares Zeichen gegen Gewalt und für ein respektvolles Miteinander zu setzen“, erklärt HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser.

Wie beteiligt sich die HYPO NOE an der Kampagne?

Die HYPO NOE Landesbank unterstützt die internationale Kampagne „Orange the World“ gegen Gewalt an Frauen. Während der Aktion werden die Monitore in den Filialen in Niederösterreich und Wien zu orangen Leuchtfeuern und lenken den Blick auf ein Thema, das nicht übersehen werden darf. Auch auf ihren Social-Media-Kanälen greift die Landesbank „Orange the World“ auf und trägt die Botschaft über die Filialen hinaus.

Wann findet die UN-Kampagne „Orange the World“ statt?

Die UN-Kampagne „Orange the World“ findet jährlich vom 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Menschenrechtstag, statt.

Wie macht „Orange the World“ auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam?

In diesen 16 Tagen wird mit der Farbe Orange weltweit ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt. Gebäude erstrahlen in Orange, Unternehmen und Organisationen nutzen ihre Kommunikationskanäle, um für das Thema zu sensibilisieren und zu seiner Enttabuisierung beizutragen.

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Als verlässlicher Finanzpartner begleitet sie Privatpersonen, Unternehmen und die öffentliche Hand bei wichtigen Zukunftsprojekten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Finanzierung von Wohnraumschaffung sowie von Investitionen mit gesellschaftlichem Mehrwert. Bereits drei von vier Gemeinden setzen auf Leistungen der niederösterreichischen Landesbank. Gleichzeitig setzt die HYPO NOE konsequent auf moderne digitale Services, die Banking einfach, sicher und flexibel machen. Mit dem Land Niederösterreich als 100-prozentigem Eigentümer verbindet die Landesbank wirtschaftliche Stabilität mit regionaler Verantwortung und nachhaltiger Entwicklung.