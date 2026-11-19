Wien (OTS) -

CEOs FOR FUTURE Mitgliederbefragung 2026 im Praxischeck. Hier sehen die Topmanager:innen die größten Chancen:

Innovation schneller umsetzen (54,4 %): von Spitzenforschung zu Wertschöpfung

Bürokratieabbau (45,6 %): Schlanke Verfahren beschleunigen Investitionen

Eigene Energie (42,1 %): Elektrifizierung als Innovationschance für Österreich

CEOs FOR FUTURE hat seine mehr als 100 Mitglieder – Topmanager:innen und Unternehmen unterschiedlichster Branchen – gefragt, wo sie Europas größte Chancen sehen und wie wettbewerbsfähig Europa ihrer Meinung nach ist. Die Antwort ist eine klare Agenda: An erster Stelle stehen Innovation und Forschung (54,4 %), gefolgt von Bürokratieabbau (45,6 %), Digitalisierung (43,9 %) und erneuerbarer Energieversorgung (42,1 %). Die Ausgangslage ist differenziert: Mehr als die Hälfte der Befragten bewertet Europas Wettbewerbsfähigkeit als stark oder mittel, niemand allerdings als sehr stark. Fast die Hälfte (45,6 %) sieht sie als schwach oder kritisch. 70,2 % verbinden Europas Zukunft mit Nachhaltigkeit, erneuerbarer Energie oder Rohstoffversorgung und Kreislaufwirtschaft. Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz gehören für die Wirtschaft zusammen.

Besonders deutlich zeigt sich das Zusammenspiel von Innovation und eigener Energie bei einem strategischen Schlüsselthema für Österreich: der Elektrifizierung. Bei der COP31 wird ein globales Ziel beraten, den Stromanteil am Energieverbrauch bis 2035 von rund 20 auf 35 % zu steigern. Österreich deckte 2025 bereits rund 75 % seines Stromverbrauchs rechnerisch aus erneuerbarer Erzeugung, wie der ORF berichtet. Dieser Vorsprung kann zum Innovationsmotor werden – für Netze und Speicher, Wärmepumpen, E-Mobilität und neue Lösungen für die Industrie. Wie aus diesen Chancen konkrete Schritte werden, diskutierten bei einem Hintergrundgespräch von CEOs FOR FUTURE Expert:innen von PwC Österreich, PÜSPÖK, EQUANS Austria und apprentigo.

Mehr Innovation: Ideen aus der Forschung schneller in den Markt bringen

Europas Forschung ist exzellent, doch noch zu wenige Ideen schaffen den Sprung in den Markt. Innovation und Forschung sind für 54,4 % der Befragten das wichtigste Zukunftsthema für Europa. Für Agatha Kalandra, Managing Partner von PwC Österreich, zeigt die Befragung einen klaren Auftrag: „Europa hat kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem. Wir müssen Innovation schneller in Wertschöpfung übersetzen – mit klaren Prioritäten, messbaren Zielen und klarer Verantwortung.“

Bürokratieabbau als Investitionsbeschleuniger: Effizienz steigern

Je schlanker die Verfahren, desto schneller fließen Investitionen. Auch in den Unternehmen selbst gerät die Umsetzung oft ins Stocken: 47,3 % der Befragten nennen die Integration in bestehende Systeme als Hürde. Für Dieter Meyer, CEO von EQUANS Austria, liegt die Antwort im Bestand: „Effizienzen zu erkennen und umzusetzen, ist einer der wesentlichen Hebel, um Ressourcen und Rohstoffe zu schonen und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu stärken. Mit intelligenten Lösungen für Energie, wie Wärme- und Kältelösungen, sowie Gebäuden und Anlagen können wir bestehende Potenziale rasch nutzen. Dafür brauchen wir verlässliche und stabile Rahmenbedingungen sowie schlanke und transparente Verfahren, die eine zügige Umsetzung ermöglichen.“

Souveränität über die Energiewende: Energie aus der Region als Standortfaktor

Eigene Energie zählen 42,1 % der Befragten zu den wichtigsten Zukunftsthemen für Europa. Mit seinem hohen Anteil an erneuerbarem Strom hat Österreich bei der Elektrifizierung einen strukturellen Vorteil. Für Lukas Püspök, CEO von PÜSPÖK, ist das eine Standortfrage: „Erneuerbarer Strom aus der Region treibt die Elektrifizierung voran und macht uns unabhängiger von fossilen Importen. Entscheidend sind schnellere Verfahren – für Windkraft- und PV-Anlagen genauso wie für Netze und Speicher.“

Kompetenzen der nächsten Generation

Die Transformation braucht Köpfe: 31,6 % der Befragten zählen Bildung und Fachkräfte zu den Zukunftsthemen für Europa. An den Hackathons von apprentigo nahmen seit 2019 rund 2.200 Lehrlinge teil, mit TalentsLounge lernten 2025/2026 rund 23.000 Schüler:innen. Für Anna Gawin, Geschäftsführerin von apprentigo und DaVinciLab, ist klar: „Junge Menschen müssen Technologie verstehen, kritisch beurteilen und aktiv mitgestalten. Dafür müssen Schule, Lehre und Betriebe Zukunftskompetenzen wie Kreativität und Eigeninitiative gemeinsam stärken.“

Jetzt handeln – Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz & Souveränität stärken

„Unsere Mitglieder wissen genau, wo Europas Chancen liegen: mehr Innovation, weniger Hürden, eigene Energie. Damit stärken wir den Standort und machen Europa wettbewerbs-fähiger, resilienter und souveräner“, sagt Birgit Kraft-Kinz, stellvertretende Obfrau von CEOs FOR FUTURE.

Zur Befragung: Online-Befragung im C4F-Unternehmensnetzwerk von April bis September 2026, 57 gültige Antworten. Ungewichtete Netzwerkbefragung, nicht repräsentativ für die österreichische oder europäische Wirtschaft.

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Pressefoto:

Gruppenbild (v.l.n.r.): Lukas Püspök, CEO von PÜSPÖK | Anna Gawin, Geschäftsführerin von apprentigo (Apprentice Tech GmbH) und DaVinciLab GmbH | Agatha Kalandra, Managing Partner von PwC Österreich | Birgit Kraft-Kinz, stellvertretende Obfrau von CEOs FOR FUTURE GmbH | Dieter Meyer, CEO von EQUANS Austria

Fotocredit: CEOs FOR FUTURE / Martin Hron

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Über CEOs FOR FUTURE

CEOs FOR FUTURE ist eine Plattform zur Förderung und Beschleunigung der sozial-ökologischen Transformation zu einer fossilfreien, umwelt- und rohstoffschonenden Wirtschaft und Gesellschaft – mit mehr als 100 Topmanager:innen und Unternehmen. Botschafter der C4F-Wirtschaftsplattform ist Wolfgang Anzengruber. C4F-Botschafterin der Generationenplattform ist Doris Schmidauer. Im Fokus stehen Perspektivenvielfalt, Wettbewerbsstärkung und Resilienz. www.ceosforfuture.at