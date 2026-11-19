Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 26.11., um 10 Uhr, präsentiert der Fundraising Verband Austria (FVA) den Österreichischen Spendenbericht 2026. Sie erfahren, ob sich der Spendenrückgang der vergangenen beiden Jahre fortgesetzt hat, wie sich das Jahresaufkommen zusammensetzt und wie es sich auf die unterschiedlichen Zwecke verteilt. Ein Blick auf die Bundesländer zeigt teils deutliche Unterschiede bei der Spendenbeteiligung und -höhe. Außerdem erfahren Sie, wie sich die anhaltende Teuerung auf das Spendenverhalten und die gemeinnützige Arbeit in den Organisationen auswirkt. Eine erste Bilanz auf das Jahr 2026 macht deutlich, welche Entwicklung sich im laufenden Spendenjahr abzeichnet und welche Bedeutung die Weihnachtszeit für das heimische Spendenwesen hat.

Die Themen im Detail:

Entwicklung Spendenaufkommen in Österreich im vergangenen Jahr

Spendenverhalten der Bevölkerung nach Bundesländern

Auswirkungen anhaltender Teuerung auf die Spender:innen-Basis

Erste Bilanz und Hochrechnung auf das Jahresaufkommen 2026 sowie größte Herausforderungen für gemeinnützige Organisationen

Veränderungen bei der Freiwilligentätigkeit in Österreich

Frage der nachhaltigen Finanzierung von gemeinnütziger Arbeit in Zukunft

Bedeutung von Philanthropie, Partnerschaften und der nächsten Generation Spendender

25 Jahre höchste Spendensicherheit durch das Österreichische Spendengütesiegel

Tipps zur wirkungsvollen Spende in der Weihnachtszeit



Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen zur Verfügung:

Ruth Williams , Geschäftsführerin Fundraising Verband Austria

, Geschäftsführerin Fundraising Verband Austria Christoph Jünger, Geschäftsführer Österreichisches Komitee für UNICEF

Pressekonferenz: Präsentation des Spendenberichts 2026

Ort: Fundraising Verband Austria (Veranstaltungssaal 7.02, 7. Stock) Mommsengasse 35, 1040 Wien Die Pressekonferenz wird hybrid durchgeführt! Eine Teilnahme ist sowohl physisch vor Ort als auch alternativ via Live-Stream möglich. Digitale Teilnahme über Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82621270814 Meeting-ID: 826 2127 0814 Der Fundraising Verband Austria freut sich auf Ihre Teilnahme! Gerne koordinieren wir für Sie Interviewpartner:innen und Hintergrundinfos. Es wird um Anmeldung unter [email protected] gebeten.

Datum: 26.11.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Fundraising Verband Austria