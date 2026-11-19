Wien (OTS) -

SPÖ-Gemeinderätin Alexandra Rezaei betont in der Aktuellen Stunde des Wiener Gemeinderats die Bedeutung einer langfristigen finanziellen Absicherung des Gewaltschutzes und weist die haltlose Kritik der Wiener Grünen an der Frauenpolitik der Stadt entschieden zurück.

Wien verfügt über ein starkes Netz an Gewaltschutzeinrichtungen

„Gewaltschutz ist keine ideologische Frage. Es ist eine Frage der Sicherheit und der Verantwortung gegenüber Frauen und Kindern", stellt SPÖ-Gemeinderätin Alexandra Rezaei klar. Wien habe über Jahrzehnte ein umfassendes Gewaltschutznetz aufgebaut, das österreichweit Vorbildcharakter habe. Dazu zählen Frauenhäuser, Schutzwohnungen, der 24-Stunden-Frauennotruf sowie zahlreiche Beratungs- und Unterstützungsangebote.

„Diese Einrichtungen sind nicht vom Himmel gefallen. Sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger sozialdemokratischer Frauenpolitik. Wer von Gewalt betroffen ist, muss sich darauf verlassen können, rasch und unkompliziert Hilfe zu bekommen", so Rezaei. Bei den Frauenförderungen gibt es keine budgetären Kürzungen. Jeder bisher unterstützte Verein, der einen Antrag stellt und die entsprechenden Kriterien erfüllt, erhalte weiterhin eine Förderung.

Rezaei weist Kritik der Grünen entschieden zurück

Deutliche Worte findet Rezaei zur jüngsten Kritik der Wiener Grünen, wonach die Stadt nicht feministisch handle. „Wer behauptet, Wien lasse Frauen und Mädchen im Stich, verkennt die Realität. Jahr für Jahr investiert unsere Stadt Millionen in den Frauen- und Gewaltschutz. Dahinter stehen hunderte engagierte Mitarbeiter*innen, die täglich wertvolle Arbeit leisten", betont die SPÖ-Gemeinderätin. „Frauen, die von Gewalt betroffen sind, brauchen keine parteipolitischen Schlagzeilen. Sie brauchen Hilfe, Sicherheit und Einrichtungen, die funktionieren. Wer glaubwürdig über Gewaltschutz sprechen will, sollte auch anerkennen, was in Wien längst geschaffen wurde" , hält Rezaei fest.

Langfristige Finanzierung und Sicherheit für betroffene Frauen

Gerade angesichts der angespannten Budgetsituation sei es entscheidend, die bestehenden Unterstützungsangebote langfristig abzusichern. Unsere Einrichtungen brauchen Planungssicherheit und eine verantwortungsvolle Finanzierung. Für uns Sozialdemokrat*innen steht fest: Wenn eine Frau eine Gewaltbeziehung verlassen möchte, muss sie es können. Es darf niemals eine Frage des Geldes sein, ob sie Schutz und Unterstützung bekommt", erklärt Rezaei. Abschließend unterstreicht die SPÖ-Gemeinderätin den frauenpolitischen Anspruch der Stadt: Wien ist und bleibt die Stadt der Frauen. Nicht, weil wir diesen Satz auf Plakate schreiben, sondern weil wir seit Jahrzehnten konkrete Verantwortung übernehmen. Jede Frau muss wissen: Es gibt einen sicheren Ort, es gibt Menschen, die helfen, und es gibt eine Stadt, die sie nicht im Stich lässt. Gewalt gegen Frauen hat in Wien keinen Platz!" (Schluss) ilp